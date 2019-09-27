MEB'den TÜGVA'ya sınırsız yetki

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yaptığı son düzenlemeyle vakıf ve derneklerin okullara girmesinin önünü açan MEB’in, ilk ayrıcalığı TÜGVA’ya oldu. Vakfı sınırsız yetkilerle donatan Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimlerinin işbirliği kapsamında yapılacak faaliyetler için ‘hassasiyetle’ çalışılmasını istedi. Yazının yönetmelikten yalnızca 6 gün sonra gönderilmesi dikkat çekti.





Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TÜGVA’ya bir ayrıcalık daha yaptı. 2016 ve 2017 yıllarında imzaladığı protokoller ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’ya tüm öğrencilere ulaşma imkanı sağlayan MEB, vakfın okullara fiziki olarak da girmesinin önünü açtı. Bakanlığın, uluslararası kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da öğrencilere yönelik etkinlik düzenleme izni vermesi üzerine vakfın, “Öğrenci Kulübü” adı altında MEB’e bağlı okullar irtibat bürosu açma hazırlığında olduğu öne sürüldü.









HASSASİYET İLE ÇALIŞILACAK

Vakfı sınırsız yetkiler ile donatan Bakanlığın, 12 Eylül tarihli yönetmelik değişikliğinden yalnızca altı gün sonra okullara 2017 yılında TÜGVA ile imzalanan işbirliği anlaşmasını gönderdiği ortaya çıktı. MEB’in okullara gönderdiği yazıda, “Bakanlığımız ile TÜGVA arasında yapılan protokol kapsamında öğrencilerimize insani, ahlaki ve manevi değerlerin kazandırılması amacıyla proje çalışmaları ve yarışmalar gerçekleştirilecektir” dendi. MEB, TÜGVA ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında yapılacak faaliyetler için “hassasiyetle” çalışılmasını istedi.





KAMUSALLIK ORTADAN KALKACAK

MEB’in yönetmelik değişikliğinin ardından kamusal hizmet üretme yetkisini artık STK’ler ile paylaşacağının altını çizen Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, “Bu durum, eğitimin kamusal olma özelliğini ortadan kaldıracaktır. Toplumun tamamının üzerinde ortaklaştığı bir hizmet yerine, sadece bir kesiminin içeriklendirdiği ve yapılandırdığı bir eğitime dönüştürecektir” dedi. Bozdoğan, MEB’in sorumluklarının başka kurumlarla paylaşılacak olmasının sorunlar yaratacağını söyledi.