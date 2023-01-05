“Meclis başkanını seçememek kötü bir görüntü veriyor”

Kentucky ziyareti için Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce konuşan Başkan Biden, “Umarım kendilerine çeki düzen verirler. Dünyadaki diğer ülkeler Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yaşanan kaotik sahneleri izliyor” dedi, kendisinin icraatlara odaklandığını söyledi.



Demokrat Partili Başkan Biden, “Benim sorunum değil. Yalnızca bu kadar uzun zaman almasının utanç verici olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Dün Temsilciler Meclisi'nde yapılan üç tur oylamada da meclis başkanı seçilemeyen Kevin McCarthy, bugün yapılan altı tur oylamada yine gerekli 218 oy sayısına ulaşamadı.



Kevin McCarthy’ye destek vermeyi reddeden Cumhuriyetçi üyelerin çoğu eski Başkan Donald Trump’a destek vermiş isimler.



Cumhuriyetçiler'in zafer bekledikleri meclis başkanlığı seçimi dün kaosla sonuçlanmıştı. Cumhuriyetçiler dün üç kez art arda yapılan oylamalarda, Temsilciler Meclisi başkanını seçemedi. Amerikan siyasetinde en son 100 yıl önce benzer bir tablo yaşanmıştı.



Temsilciler Meclisi’nde üyelerin yemin ederek göreve başlaması ve meclisin işleyebilmesi için bir başkanın seçilmesi gerekiyor.



Demokrat Partili Başkan’dan Cumhuriyetçi Liderle Mesaj



ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler yeni Meclis Başkanı konusunda görüş ayrılıklarını aşamazken, altyapı yasasının her iki siyasi partinin desteğiyle kabul edilmesinin yıldönümü kapsamında, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ile birlikte Kentucky’de bir etkinliğe katıldı.



Biden ve McConnell, Covington’la Ohio eyaletinin Cincinnati kentini birbirine bağlayan ve 1 trilyon dolarlık altyapı paketinden ayrılacak bütçeyle onarılacak Brent Spence Köprüsü’nün Kentucky tarafını ziyaret etti.



80 yaşındaki Başkan Biden kendisiyle aynı yaşta olan ve Kentucky eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell için, “Çok konuda görüş ayrılığı yaşıyoruz ama önemli olan şu: Sözünün arkasında duran bir adam” dedi.



Başkan Biden McConnell’la birlikte yan yana olmalarının tüm ülkeye yönelik önemli bir mesaj olduğunu ve birlikte çalışabileceklerini gösterdiğini söyledi.



Demokrat Partili Başkan, “Egolarımızdan bir damla taviz verip ülke için yapılması gerekenlere odaklanırsak ulusumuzu ileriye taşıyabiliriz” diye konuştu.



İki siyasetçi neden birlikte fotoğraf verdi?



İki tecrübeli siyasetçinin Kentucky’de birlikte fotoğraf vermelerinin siyasi nedenleri var.



Cumhuriyetçiler’in Senato’daki lideri Mitch McConnell, temsil ettiği Kentucky’deki seçmenden destek görmek, Demokrat Başkan Biden ise Kongre üyelerinin birlikte çalışmasının somut olarak sahadaki etkisinin altını çizmek istiyor.



Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell iki siyasi partinin desteğiyle geçen yıl kabul edilen altyapı yasası için, “Ülke bunun gibi örnekler görmeli. Kelimenin tam anlamıyla bir yasama mucizesi” dedi.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Biden yönetiminden üst düzey başka yetkililerin ülke genelinde benzer etkinlikler düzenlemesi bekleniyor.