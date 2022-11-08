Samanyolu Haber /Politika / Meclis önünde toplanan Alevilere biber gazlı müdahale /08 Kasım 2022 11:24

Meclis önünde toplanan Alevilere biber gazlı müdahale

Genel Kurul'da görüşülen cemevlerine yönelik düzenlemeye karşı "Devletin Alevisi olmayacağız" ve "Alevilik torbaya sığmaz" diyerek Meclis önünde bir araya gelen Alevilere polis biber gazı sıktı.

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Alevi kurumları, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı TBMM önünde bir araya geldi.

Pirha'nın haberine  göre çeşitli illerden gelip TBMM Çankaya kapısı önünde buluşmak isteyen Alevilerin yolu polisler tarafından kesildi. Otobüslerin geçişine izin verilmedi. Yurttaşlar Meclise doğru yürüdü.

"ALEVİLİK TOBAYA SIĞMAZ"

Dün gece saatlerinde İstanbul Garip Dede Cemevi’nden yola çıkan üç otobüs de Çankaya Öveçler girişinde trafik polisi tarafından durdurulurken, otobüslerin girmesinin yasak olduğu gerekçesiyle geçişlere izin verilmedi. Otobüsten inenler TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti.

Yurttaşlar, “Devletin Alevisi olmayacağız” ve “Alevilik torbaya sığmaz” sloganları attı.

Aleviler TBMM Çankaya kapısı önünde bir araya gelirken, polis Alevilerin etrafını sardı. Yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, Alevilerin Meclise yapmak istediği yürüyüşe polis biber gazıyla müdahale etti.

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Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

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