Meclis önünde toplanan Alevilere biber gazlı müdahale

"ALEVİLİK TOBAYA SIĞMAZ"

Alevi kurumları, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı TBMM önünde bir araya geldi.Pirha'nın haberine göre çeşitli illerden gelip TBMM Çankaya kapısı önünde buluşmak isteyen Alevilerin yolu polisler tarafından kesildi. Otobüslerin geçişine izin verilmedi. Yurttaşlar Meclise doğru yürüdü.Dün gece saatlerinde İstanbul Garip Dede Cemevi’nden yola çıkan üç otobüs de Çankaya Öveçler girişinde trafik polisi tarafından durdurulurken, otobüslerin girmesinin yasak olduğu gerekçesiyle geçişlere izin verilmedi. Otobüsten inenler TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti.Yurttaşlar, “Devletin Alevisi olmayacağız” ve “Alevilik torbaya sığmaz” sloganları attı.Aleviler TBMM Çankaya kapısı önünde bir araya gelirken, polis Alevilerin etrafını sardı. Yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, Alevilerin Meclise yapmak istediği yürüyüşe polis biber gazıyla müdahale etti.