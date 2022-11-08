Samanyolu Haber /Politika / AKP yandaşlarının sistematik soygunu bitmek bilmiyor /08 Kasım 2022 11:21

AKP yandaşlarının sistematik soygunu bitmek bilmiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın organizasyon ihalesi, Bilal Erdoğan’ın elinden aldığı ödül ile gündeme gelen şirkete verildi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleyle 1,8 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

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İktidara yakınlığıyla bilinen isimlere ait şirketlere verilen kamu organizasyonu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Kadın ve Adalet Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Liderler Oturumu’nun organizasyonuna yönelik gerçekleştirilen ihale, AKP’li belediyelerden aldığı ihaleler ile gündeme gelen Yedi Fark isimli şirkete verildi. Yalnızca iki gün süren organizasyon işi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 milyon TL’ye yakın parayı gözden çıkardı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine  göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde 4-5 Kasım tarihlerinde KADEM öncülüğünde Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi düzenlendi. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen oturumlardan biri de Liderler Oturumu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Liderler Oturumu’nun organizasyonu için kolları sıvadı. Bakanlık, oturumun organizasyon işi için 24 Ekim’de ihale düzenledi. Kamuoyunda, “Kamu ihalelerinin belirli kişi ya da kişilere verilmesi amacıyla kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye, yalnızca bir şirket teklif verebildi. Rekabetin olmadığı ihalenin tek teklif sahibi olan Yedi Fark Tanıtım Organizasyon isimli şirket ile 1 Kasım’da sözleşme imzalandı. Şirket ile Bakanlık arasında iki günlük organizasyon işi kapsamında imzalanan sözleşmenin bedeli kayıtlara, 1 milyon 830 bin TL olarak geçti.

İŞLER AKP’LİLERDEN

Söz konusu şirketin AKP’li belediyeler ile ihale ilişkisi dikkat çekici. İlk ihalesini kurulduktan yalnızca üç ay sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aldığı öğrenilen şirketin AKP’li belediyelerden beş yılda toplam 35 ihale kaptığı bildirildi. İhalelerin toplam sözleşme bedeli ise 29 milyon 616 bin 602 TL olarak kaydedildi.

İlim Yayma Vakfı, şirkete 2020’de “Teşekkür ödülü” vermişti. Ödül bizzat AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından şirkete takdim edilmişti.
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