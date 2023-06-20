Samanyolu Haber /Politika / Meclis’te konuşma süresi 3 dakikaya düştü, milletvekilleri tepki gösterdi /20 Haziran 2023 19:51

Meclis’te konuşma süresi 3 dakikaya düştü, milletvekilleri tepki gösterdi

TBMM'de Genel Kurul'da milletvekillerinin konuşma süresi 3dakikaya düşürüldü. Karara CHP ve Yeşil Sol Parti’den tepki geldi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, genel kurulda milletvekillerinin konuşma süresinin 3 dakika olacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, “Sayın Başkan; öncelikli olarak bu tutumunuzu kabul etmiyorum. Dakika bir, gol bir; muhalefetin sesini ilk görevinizde kısmaya çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış bir uygulama. Bugüne kadar 3 dakikanın üstündeki sürelerde grup başkanvekilleri konuşmalarını yaptılar. Ama bugün, daha ilk nöbetinizde tuttunuz ‘2 dakika’ dediniz ‘artı 1’ dediniz. Bizim söylemek istediğimiz şeyler var, gündeme dair önemli gelişmeler var. Bu Meclis’te bunları dile getiremeyeceksek nerede dile getireceğiz? Bu yetki adına bütün grup başkanvekillerimiz de benimle hemfikirdir, lütfen bu tutumunuzdan vazgeçin” dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise“Bunu kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Bu bir teamüldür, en azından geçmiş dönemde asgari 5 dakika çok daha uzun sürelerde konuşuyorduk; umarım Meclis Başkanvekili olarak ilk günden sözlerimizi kısmazsınız, 3 dakikada ‘Mikrofon kapandı’ demezsiniz” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis’te konuşma süresi 3 dakikaya düştü, milletvekilleri... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:36