Meclis'te tansiyon yükseldi: Beni azdırma, terbiyesizi atın dışarı!

TERBİYESİZİ ATIN DIŞARI





Meclis'te TBMM bütçesi görüşmelerinde ‘10 bin dolar rüşvet' tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Soylu'nun iddiasının tüm vekilleri itham altında bıraktığını söyleyince AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora laf attı.Altay da, “Sen utanmıyor musun? Belki de 10 bin dolar alan vekil sensin, asabımı bozma Salih, beni azdırma terbiyesizi atın dışarı” diye bağırdı.Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; CHP'li Altay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da, “Meclis Başkanı vekillerin onurunu korumak sizin göreviniz. 10 bin dolar rüşvet olan milletvekili kimdir? Bu yaşayan tüm milletvekillerini itham altında tutuyor. Bunu iddia eden maalesef ülkenin İçişleri Bakanıdır” dedi.Altay, AKP'li Salih Cora laf atınca “Bir dur ya, laf istiyorsan ben de atarım. Sen utanmıyor musun? Belki de 10 bin dolar alan vekil sensin” diye karşılık verdi. Cora'nın “Sen utan,terbiyesizlik yapma” sözlerine de Altay, “Terbiyesiz sensin, terbiyesizi atın dışarı. Asabımı bozma Salih beni azdırma” dedi.Tartışma devam ederken CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, elindeki pet şişeyi Cora'ya atmak istedi, ancak vazgeçti. Daha sonra söz alan AKP'li Cora, “Ortam gerildi, hakaret sözleri için ağzımdan çıkanlardan dolayı üzgünüm, sözümü geri alıyorum” dedi. Altay da “Ben de kullanmamam gereken sözleri geri alıyorum” diyerek tartışmaya noktaya koydu.