Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ağar, günler sonra ortaya çıktı /12 Haziran 2021 10:21

Mehmet Ağar, günler sonra ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bodrum'daki Yalıkavak Marina yönetiminden çıkarılan Mehmet Ağar, Caddebostan'da görüntülendi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar, Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na kumpas kurmak ve Yalıkavak Marina'nın satışı ile ilgili olarak suçlanmıştı.

YÖNETİMDEN ÇIKARILMIŞTI

Suçlamaların ardından açıklamalarda bulunan Ağar, Yalıkavak Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" demiş; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisinin ardından özür dilemişti.

Ağar, bu açıklamalarının ardından Yalıkavak Marina'nın yönetiminden çıkarılmıştı.


CADDEBOSTAN'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Peker, iddialarını sürdürürken; Ağar tarafı ise sessizliğini korumuştu.

Ağar, bugün İstanbul Caddebostan'da ortaya çıktı. Eski bakan, Caddebostan'da bulunan Büyük Kulüp'te görüntülendi.
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