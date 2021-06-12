BM’den İnandı ile ilgili Türkiye’ye “ihlali ortadan kaldır” kararı

BM İnsan Hakları Komitesi, Orhan İnandı ile ilgili yapılan bireysel başvuruyu değerlendirip Türkiye’ye ihlali ortadan kaldıracak önlemler alması yönünde ihtiyati tedbir kararı verdi.





İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE UĞRUYOR

Orhan İnandı’nın Kırgızistan’da kaçırılması ile ilgili BM İnsan Hakları Komitesi nezdinde tedbir talepli bireysel başvuru yapıldı. Dün BM İnsan Hakları Komitesi Sekreteryası’na sunulan acil eylem talep başvurusunun temelini, Orhan İnandı’nın halihazırda Bişkek Türkiye Büyükelçiliğinde olduğu ve Kırgız vatandaşlığından çıkma isteminde bulunması için kendisine işkence ve kötü muamelede bulunulması iddiası oluşturdu.





TÜRKİYE’DEN İHLALİ ORTADAN KALDIRACAK TEDBİRLER ALMASI İSTENDİ

Başvuruyu değerlendiren BM İnsan Hakları Komitesi, telafisi imkansız zararlar doğma ihtimali olduğu değerlendirip, Türkiye hakkında ihlali ortadan kaldıracak önlemler alması yönünde ihtiyati tedbir kararı verdi. İlerleyen süreçte de komitenin yapılan başvuruyu olağan usulleri içerisinde esastan incelemesi bekleniyor.







