Samanyolu Haber /Dünya / Pulitzer ödülü, George Floyd cinayetini cep telefonuyla görüntüleyen Frazier'a verildi /12 Haziran 2021 09:19

Pulitzer ödülü, George Floyd cinayetini cep telefonuyla görüntüleyen Frazier'a verildi

Dünyanın en prestijli gazetecilik ödülü bir 'yurttaş gazeteci'ye verildi. ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü anları cep telefonuyla görüntüleyen Darnella Fraizer, Pulitzer ödülü aldı.

SHABER3.COM

Dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen Pulitzer'in sahipleri belli oldu. ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülüşünü cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Darnella Fraizer, Pulitzer ödülüne layık görüldü.

Pulitzer Ödül Kurulu'ndan yapılan açıklamada, polis Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne sebep olduğu anları kaydeden Fraizer'ın o sırada 17 yaşında olduğuna ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı rolün hayati önemine vurgu yapıldı.

Tesadüfen oradan geçtiği sırada gördüğü hadiseyi kaydeden Fraizer'ın videosu, polis memuru Chauvin'in olayla ilgili verdiği raporun gerçek olmadığını açığa çıkarmış, genç kadın, Floyd'un ölümüyle ilgili duruşmaya da tanık olarak ifade vermeye çağrılmıştı.


Minneapolis'te yayınlanan Star Tribune isimli yerel gazete de Floyd'un öldürülmesi sonrası kentte yaşanan sosyal tepkilerle ilgili haberiyle "en iyi son dakika haberi" ödülünün sahibi oldu.

Pulitzer ödülleri, gazete yayıncısı Joseph Pulitzer tarafından başlatılan ve 1917 yılından bu yana verilen, Amerika'nın en prestijli gazetecilik ödülleri olarak biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pulitzer ödülü, George Floyd cinayetini cep telefonuyla... Sonraki Haber >>

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:24:46