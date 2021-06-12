Pulitzer ödülü, George Floyd cinayetini cep telefonuyla görüntüleyen Frazier'a verildi

Dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen Pulitzer'in sahipleri belli oldu. ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülüşünü cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Darnella Fraizer, Pulitzer ödülüne layık görüldü.
Pulitzer Ödül Kurulu'ndan yapılan açıklamada, polis Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne sebep olduğu anları kaydeden Fraizer'ın o sırada 17 yaşında olduğuna ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı rolün hayati önemine vurgu yapıldı.
Tesadüfen oradan geçtiği sırada gördüğü hadiseyi kaydeden Fraizer'ın videosu, polis memuru Chauvin'in olayla ilgili verdiği raporun gerçek olmadığını açığa çıkarmış, genç kadın, Floyd'un ölümüyle ilgili duruşmaya da tanık olarak ifade vermeye çağrılmıştı.
Minneapolis'te yayınlanan Star Tribune isimli yerel gazete de Floyd'un öldürülmesi sonrası kentte yaşanan sosyal tepkilerle ilgili haberiyle "en iyi son dakika haberi" ödülünün sahibi oldu.
Pulitzer ödülleri, gazete yayıncısı Joseph Pulitzer tarafından başlatılan ve 1917 yılından bu yana verilen, Amerika'nın en prestijli gazetecilik ödülleri olarak biliniyor.