Pulitzer ödülü, George Floyd cinayetini cep telefonuyla görüntüleyen Frazier'a verildi

Dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen Pulitzer'in sahipleri belli oldu. ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülüşünü cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Darnella Fraizer, Pulitzer ödülüne layık görüldü.





Pulitzer Ödül Kurulu'ndan yapılan açıklamada, polis Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne sebep olduğu anları kaydeden Fraizer'ın o sırada 17 yaşında olduğuna ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı rolün hayati önemine vurgu yapıldı.



