İki Lider S-400'ler konusunda anlaşabilecek mi?

Türk yetkililer Biden-Erdoğan görüşmesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarının aralanmasını umuyor. ABD tarafı ise görüşmeyi daha çok iki müttefikin doğrudan ve açık bir şekilde kaygı yaratan konuların görüşüleceği ve birlikte çalışabilecekleri alanlara odaklanabilecekleri bir fırsat olarak görüyor.







VOA Türkçe görüşmeden beklentileri ve NATO zirvesi kapsamında yapılacak olan ikili görüşmenin ardından ilişkilerin seyrini merkezi Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’ndan (GMF) kıdemli Türkiye uzmanı Jonathan Katz ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen’e sordu.





“Beklenti çok yüksek olmasa da konuların tartışılması için fırsat”





İki liderin birbirini iyi tanıdığını, Başkan Biden’ın Obama döneminde başkan yardımcısıyken Erdoğan’la mesaisi olduğunu hatırlatan Jonathan Katz, özellikle S-400 gibi hala çözüme kavuşmamış sorunların olduğu düşünüldüğünde görüşmeden beklentinin çok yüksek olmadığını söyledi.





Katz, sorunların tamamının çözülemeyeceğini düşünmekle birlikte, tarafların bütün konuları masaya yatırmaları açısından bir fırsat olduğunu belirtti.





“Biden yönetimi Türkiye’ye yalnızca Erdoğan’ın perspektifinden bakmıyor”





Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ziyade Türk halkına verilecek en önemli mesajlardan birinin “ABD’nin ve transatlantik ittifakın Türkiye’ye değer verdiği’’ şeklinde olacağını söyleyen Jonathan Katz, Biden yönetiminin Türkiye’ye yalnızca Erdoğan’ın perspektifinden bakmadığının altını çizdi; Türk halkının hem pandemi hem de ekonomik durum sebebiyle zor dönemden geçtiğinin farkında olduklarını kaydetti.





Türkiye’de bazı çevreler S-400’lerin Türkiye topraklarında kalacağı ve İncirlik Üssü’nde tutulabileceği önerisini gündeme getirmişti. Daha önce de bu konunun çözümüne ilişkin Türk tarafının gündeme getirmiş olduğu başka önerilerin de olduğunu hatırlatan Jonathan Katz, ABD Kongresi’ndeki güçlü kaygılara dikkat çekerek bu konuda Kongre’nin ikna edilmesinin zor olacağı görüşünde.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki oturumda Demokrat Senatör Bob Menendez’in Türk hükümetini hedef alan sorusunu yanıtlarken, Türkiye’nin pek çok açıdan bir NATO müttefikinin davranması gerektiği gibi davranmadığı ifadelerini kullanmıştı.





Blinken’ın soruya verdiği yanıtta Türkiye’nin önemli olduğunu ancak çözülmesi gereken önemli sorunların da olduğunu vurgulamasına dikkat çeken Katz, “Ben kullanılan dile baktığımda bu konunun (S-400) çözülmek üzere olunduğu izlenimini edinmiyorum” dedi.







