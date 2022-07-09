Mehmet Ali Şengül kabri başında anıldı

Mehmet Ali Şengül Abi, vefatının sene-i devriye öncesi, bayramın ilk günü vesilesiyle, sevenlerinin ziyaret akımına uğradı.







11 Temmuz 2021’de, yakalandığı Corona sonrası vefat eden ve Hanau Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Şengül Ağabeyin ziyaretinde sevenleri Kuran okuyarak ve dualarla ona özel bayram hediyelerini sunmuş oldular.





Almanya’nın değişik yerlerinden gelen ziyaretçiler olduğu gibi Fransa’dan ve diğer Avrupa ülkelerinden de ziyarete gelenler vardı.





Gelen ziyaretçilere teşekkür eden oğlu Musab Şengül:





“Ben bu vesile ile vefatından sonra ve bugüne kadar bizi arayıp soran, hatimler indiren, dualar eden bütün abilerimize, ablalarımıza,kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.



Biz bu vesileyle anladıkki esasında bizim ailemiz çok büyükmüş, çok genişmiş, bir çok kardeşimiz, abimiz, ablamız varmış. Allah onlardan ebeden razı olsun.

Ben büyüklerime hürmet ediyor küçüklerime muhabbetlerimi gönderiyorum.

Allah ebeden razı olsun” diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.





Anma programında Mehmet Ali Şengül ile hatıralar paylaşıldı, hatim duaları yapıldı . Yakşık bir saat süren programın ardından lokum ikramı yapıldı.





