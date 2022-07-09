Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Şengül kabri başında anıldı /09 Temmuz 2022 17:33

Mehmet Ali Şengül kabri başında anıldı

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kadim dostu ve dava arkadaşı Mehmet Ali Şengül 'ün ruhunun ufkuna yürümesinin üzerinden bir yıl geçti  Hizmet Hareketi’nin ileri gelenlerinden Şengül kabri başında dualarla anıldı.

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Mehmet Ali Şengül Abi, vefatının sene-i devriye öncesi, bayramın ilk günü vesilesiyle, sevenlerinin ziyaret akımına uğradı. 

11 Temmuz 2021’de, yakalandığı Corona sonrası vefat eden ve Hanau Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Şengül Ağabeyin ziyaretinde sevenleri Kuran okuyarak ve dualarla ona özel bayram hediyelerini sunmuş oldular.

Almanya’nın değişik yerlerinden gelen ziyaretçiler olduğu gibi Fransa’dan ve diğer Avrupa ülkelerinden de ziyarete gelenler vardı. 

Gelen  ziyaretçilere teşekkür eden oğlu Musab Şengül: 

“Ben bu vesile ile vefatından sonra ve bugüne kadar bizi arayıp soran, hatimler indiren, dualar eden bütün abilerimize, ablalarımıza,kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.
Biz bu vesileyle anladıkki esasında bizim ailemiz çok büyükmüş, çok genişmiş, bir çok kardeşimiz, abimiz, ablamız varmış. Allah onlardan ebeden razı olsun. 
Ben büyüklerime hürmet ediyor küçüklerime muhabbetlerimi gönderiyorum.
Allah ebeden razı olsun” diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti. 

 Anma programında Mehmet Ali Şengül ile hatıralar paylaşıldı, hatim duaları yapıldı . Yakşık bir saat süren programın ardından lokum ikramı yapıldı.

Mehmet Ali Şengül için anma programı 11 Temmuz Pazartesi  Türkiye saati ile 20.00'de yayınlanacak 

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