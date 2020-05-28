Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Baransu’nun kardeşi: Gezi Parkı olayları sırasında abime milyonluk rüşvet teklif edildi /28 Mayıs 2020 11:09

Mehmet Baransu’nun kardeşi: Gezi Parkı olayları sırasında abime milyonluk rüşvet teklif edildi

Beş yılı aşkın süredir cezaevinde olan kapatılan Taraf Gazetesi’nin yazarı gazeteci Mehmet Baransu’nun kardeşi Ahmet Baransu, abisiyle ilgili konuştu

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Ahmet Baransu sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, abisi Mehmet Baransu’ya Gezi Parkı olaylarına destek vermemesi karşılığında milyonluk rüşvet teklif edildiğini söyledi.

Ahmet Baransu, “Abim kalemini satmamıştı. O ne yaptıysa sevdiği, değer verdigi ülkesi ve halkı için yaptı. Kadrinin anlaşılmasını geçtim, 5 yılı aşkın süredir hücrede esir tutulmasına içlerinin yağı erircesine alkış tuttular!” ifadesini kullandı.

İşte Ahmet Baransu’nun o açıklamaları;

1. Ders müfredatına “zorunlu dün dersi” konulması fikrine %100 katılıyorum, zira, geçmişi çok çabuk unutup algılara, karalama kampanyalarına, linçlere kolaylıkla katılıp objektif yaklaşımdan fersah fersah uzak bir tutum sergileyebiliyoruz.

2. Gezi olayları yaşanırken abim @mehmetbaransu ‘nun attığı twitlerin ekran görüntüsü,ki bu twitlerden önce kendisini telefonla arayan kişi Gezi olaylarına destek vermemesi hatta sessiz kalması halinde bile abime milyonluk rüşvet teklifinde bulunmuştu da abim kalemini satmamıştı!

3. Abimin Twitter arşivini talep etmeme rağmen, maalesef silindiği için, çok azına erişim sağlayabildim. Keşke hepsine ulaşabilseydim de bugün olur olmaz her konuda ahlaksızca linç edenlerin yüzüne çarpabilseydim!



O ne yaptıysa sevdiği, değer verdigi ülkesi ve halkı için yaptı.

4. Kadrinin anlaşılmasını geçtim, 5 yılı aşkın süredir hücrede esir tutulmasına içlerinin yağı erircesine alkış tuttular!

Zaman, herkesi olaylar karşısında göstermiş oldukları tepkilerle kayıt altına alıyor!

Çok şükür onurumuzu 3 kuruşluk geçici dünya menfaatleri için satmadık!


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