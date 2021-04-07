Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Kutlular dualarla uğurlandı /07 Nisan 2021 17:45

Mehmet Kutlular dualarla uğurlandı

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular , Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Rahmet-i Rahman'a uğurlandı.

SHABER3.COM

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, dualarla ebedi aleme uğurlandı.

Kutlular'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına başta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti GİK Üyesi Ertan Küçükay olmak üzere birçok siyasinin yanında gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katıldı.

Euronur TV'den canlı olarak yayınlanan ve yoğun katılımla gerçekleşen cenazede katılımcılar, Mehmet Kutlular hakkında düşüncelerini ve hatıralarını ifade ettiler

Dualar ve tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürülen Kutlular'ın cenazesi yine yoğun bir kalabalığın tekbir ve dualarıyla defnedildi.

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