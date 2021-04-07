Mehmet Kutlular dualarla uğurlandı

Kutlular'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına başta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti GİK Üyesi Ertan Küçükay olmak üzere birçok siyasinin yanında gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katıldı.





Euronur TV'den canlı olarak yayınlanan ve yoğun katılımla gerçekleşen cenazede katılımcılar, Mehmet Kutlular hakkında düşüncelerini ve hatıralarını ifade ettiler





Dualar ve tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürülen Kutlular'ın cenazesi yine yoğun bir kalabalığın tekbir ve dualarıyla defnedildi.



