Mehmet Öz'den tuhaf teklif

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ikamet eden ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, Fox News kanalında skandal bir teklife imza attı. Öz, okulların açılması gerektiğini söyleyerek, "Bu durumda çocukların 'sadece' yüzde 2'si veya 3'ü ölür." dedi.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle kapanan okulların yeniden açılması gerektiğini iddia eden Öz, bu durumda çocukların ‘sadece’ yüzde 2 veya 3'ünün ölebileceğini ifade etti.





SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU





Öz'ün sözleri ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medya kullanıcıları Dr. Öz'e veryansın etti. Bazı kullanıcılar, "Peki sen bu yüzde 2'nin hangi çocuklar olacağına da karar vermek ister misin?" sorusunu yöneltti.





Dr. Öz'ün verdiği ölüm oranına göre, okullar açıldığında, ABD'de ilkokul, ortaokul ve liselere giden yaklaşık 1,7 milyon çocuğun Korona'dan ölümü anlamına geliyor.