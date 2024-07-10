Mehmet Şimşek açıkladı: Deprem bölgesi için ne kadar finansman sağlandı?

Şimşek, "Finansmanla depremden etkilenen yerleşim yerlerinde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden imar ihtiyacı ile sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor" diye konuştu.





"Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından da kısa süre önce 'Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi' kapsamında kullanılmak üzere 60 milyar yen finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşması imzalamıştık. Bu finansman İller Bankasının deprem bölgesi altyapı çalışmalarının desteklenmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde yer alan kırsal konutların inşası ve Sağlık Bakanlığının sağlık altyapı çalışmaları için kullanılacak."





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat'te meydana gelen depremlerde zarar gören kentler için uluslararası kuruluşlardan 3,8 milyar dolarlık finansman sağlandığını açıkladı.Bakan Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesinde gerçekleştirilen sağlık altyapı harcamaları için ek 250 milyon euro finansman sağladı" dedi.Şimşek, söz konusu krediye ilişkin anlaşmanın, dün Bakanlıkça imzalandığı bilgisini vererek Bankadan geçen yıl da aynı amaçla 250 milyon euroluk bütçe finansmanı sağlandığını anımsattı.Mehmet Şimşek şu değerlendirmede bulundu:Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da deprem bölgesi için 1,5 milyar euroluk finansman paketi açıkladığını hatırlatan Şimşek; Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından da bu amaçla dış finansman sağladıklarını dile getirdi.Şimşek, bugüne kadar deprem bölgesinde yaşanan acıları hafifletmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandığı bilgisini vererek "Sağlanan bu kaynaklar hem Türkiye'nin potansiyeline olan güven hem de kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir göstergesidir" ifadesini kullandı.