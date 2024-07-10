Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Dilan Polat dosyasına hangi mahkeme bakacak?

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde, Dilan Polat ve Engin Polat'ın davasında İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyleyerek iddianameyi iade etmişti.



Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iade kararına itiraz etti ve itirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görevli mahkemenin asliye ceza mahkemesi olduğuna dair karar verdi.



Bu kararla birlikte Polat Davası kesin olarak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma tarihinin kısa süre içerisinde belli olacağı öngörülüyor.