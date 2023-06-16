Mehmet Şimşek'e kötü haber: Kimse kabul etmiyor!

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.

Şimşek'in göreve gelmesi sonrası piyasanın tereddütleri devam ederken, 'faiz sebeptir' görüşünü sık sık dile getiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi

bir yanılgının içine düşülmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik" ifadelerini kullandı.



