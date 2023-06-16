Rus VTB, Türkiye’ye para transferine başlıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Türkiye ve Hindistan’ın ortaklık kurduğu ve turist akışının bulunduğu ülkeler olarak kilit ülke konumunda oldukları vurgulayan, VTB Bank Başkan Yardımcısı bu ülkeler arasında mali iletişimi basitleştirmek için gerekli altyapı çalışmalarını hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.





Bankanın bu kararı yaptırımlar kapsamında Rusya’nın ticari ilişkilerini rekor seviyede geliştirdiği Türkiye ve Hindistan, gelişen ticari ilişkilerde şirketlere ve vatandaşlara yeni ödeme imlanları sunacak.





Daha önce Rus banka kartlarının Türkiye’de kullanımı için yeni bir düzenleme geliştirdiğine dair haberler yayınlanmıştı.





Buna göre Rusya’nın geliştirdiği Hızlı Ödeme Sistemi SBP ve Rus bankalarının verdiği banka kartlarıyla Türkiye’de artık ödeme yapılabiliyor.





Ödemeler, Visa, Mastercard ve Mir banka kartı gibi tüm sistemlerin kartlarını kullanmaya izin veren SigmaPay hizmetinden yararlanarak gerçekleştiriliyor.





Yeni kurulan SigmaPay hizmeti, şimdilik yalnızca bazı otel, restoranlar ve perakende satış noktalarında mevcut ancak hızlı bir şekilde ülke genelinde yaygınlaşıyor.





Rusya ile Türkiye arasındaki bu işlemler, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi temelinde uluslararası olarak gerçekleştiriliyor.





Sadece SigmaPay ile ödeme yaparken, lira ve ruble döviz kuru %12 oranında farklılık gösteriyor.