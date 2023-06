KHK'lı doktora Kanada'da ödül

Ülkesine ve mesleğine aşık bir göz doktoru olan Dr. Umut Duygu Uzunel hem Türkiye’de hem Afrika’da yüz binlerce insanın hayatına dokundu ve gözlerinin açılmasına vesile oldu. Ancak 15 Temmuz sonrasında Hizmet insanlarına uygulanan cadı avına maruz kaldığından ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Kanada’ya yerleşerek yardım faaliyetlerine orada devam eden Dr. Uzunel, geçtiğimiz günlerde ülkenin bir buçuk asırlık yardım kurumu YWCA TORONTO tarafından ‘Seçkin Kadınlar Ödülü’ne (Women Of Distinction Awards) layık görüldü.



TÜRKİYE’DE İŞTEN ATILDI, KANADA’DA ÖDÜL ALDI

Türkiye’de başarılı bir göz doktoru olan Dr. Umut Duygu Uzunel, yıllarca bir yandan ülkesine hizmet ederken diğer yandan yıllık izinlerinde Afrika’ya giderek gönüllü olarak çalıştı. Kendisinin de bir tür ciddi kas rahatsızlığı bulunan Uzunel, zorlu şartlara rağmen insanları tedavi etmek ve Afrika’daki meslektaşlarını eğitmek üzere defalarca Afrika’ya uçtu. Fakat yaptığı iyilikler onu, 15 Temmuz sonrası Türkiye’de uygulanan cadı avının bir parçası haline getirdi.

Kontrollü darbe girişiminden, yine bir yıllık izninde gittiği Gana’da bir hastayı ameliyat ederken haberdar olan başarılı doktor, hemen ülkesine döndü. Ancak çıkartılan hukuksuz KHK’lardan o da nasibini aldı ve çok sevdiği mesleğinden ihraç edildi. Ülkedeki sosyal soykırım dayanılmaz hale gelince, 2017 yılında Meriç üzerinden geçerek Kanada’ya uçup iltica etti.





YARDIM FAALİYETLERİNE KANADA’DA DEVAM ETTİ

İnsanlığa ve insanlara hizmet aşkıyla dolu olan idealist doktor, Kanada’ya geldikten sonra da boş durmadı. Dr. Uzunel yaklaşık 6 yıldır, The Shoe Project isimli bir yardım kuruluşu kapsamında gönüllü olarak çalışıyordu. Katherine Govier isimli Kanadalı bir yazar tarafından 13 yıl önce kurulan The Shoe Project, immigrant ve refugee kadınların sahne performansları yaptıkları bir kuruluş. Dr. Umut Uzunel, bir doktor olarak onlarla birlikte devam ederek insanların hayatlarına pozitif dokunuşlar yapmaya devam etti.







AST TARAFINDAN YWCA’E ADAY GÖSTERİLDİ





Dr. Umut Duygu Uzunel, YWCA’e AST tarafından önerildi. Türkiye’deki insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmayı kendine misyon edinmiş olan AST (Advocates Of Silence Turkey), geçtiğimiz Kasım ayında YWCA TORONTO’ya başvurarak, kendisi de bir engelli olmasına rağmen aktivizmi ve özellikle Afrika’da yaptığı özverili çalışmalarından dolayı Dr. Uzunel’i aday olarak teklif etti.





‘Açıkçası tam olarak neye başvurduğumuzu da bilemiyordum ve bu konuda bir beklentim yoktu’ diyen Dr. Uzunel, ocak ayında YWCA TORONTO’nun Executive Director’ü tarafından aranarak Volunteerism kategorisinde ödül kazandığını öğrenince çok şaşırdığını belirtti.

Geçtiğimiz mart ayında bir resepsiyon düzenleyen YWCA TORONTO, bu sene kimlerin ödül aldıklarını resmi olarak açıkladı. Ülkenin ünlü radyosundan bir spiker de resepsiyona katılarak ödül alan başarılı kadınlara sorular sordu.

FETHULLAH GÜLEN’E ÖZEL TEŞEKKÜR







Yıllık izinlerini, birçoğunu kendi finanse ettiği yardım faaliyetleri için kullanan, gönüllü olarak çalıştığı süre boyunca 20.000 kişiyi muayene edip 3 binden fazla katarakt ameliyat yaparak görmelerini sağlayan Dr. Umut Duygu Uzunel, 8 Haziran’da Sheraton Otel’de düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı büyük bir galada ödülünü aldı.

Galadaki konuşmasında ‘Fethullah Gülen hayatın anlamını; başkalarının yaşayabilmesi için kendi hayatını feda etmek, şeklinde anlatır’ ifadesini kullanan Dr. Uzunel, kendisine ilham verdiğini söylediği Fethullah Gülen’e özel teşekkür etti. Sözlerine ‘Bu ödülü almak onur verici olduğu gibi aynı zamanda bir sorumluluktur. Zulümler altında kalmış insanların sesi olmak ve onların sesini dünyada çoğaltmak sorumluluğu’ diyerek devam eden Uzunel ayrıca, ‘Türkiye’de hapiste olan Hizmet gönüllülerini anarak onlara da teşekkür etti.

Kanada Naturopatik Tıp Koleji'nden yeni mezun olan ve halen gerek Kanada gerek Afrika'daki gönüllü faaliyetlerine devam eden yardımsever doktor, zor yaşamlara dokunarak umut ışığı olmaya devam ediyor.

KANADA TARİHİ KADAR ESKİ BİR KURUM; YWCA

Kanada’nın 150 yıllık en köklü ve saygın non-profit kurumlarından biri olan YWCA, bu yıl 42. kez ‘Women Of Distinction Awards’ veriyor. Uzun tarihi boyunca evsiz kadınlara, kız çocuklarına ve aile içi şiddete uğrayan insanlara kurtulabilmeleri, uygun fiyata barınmaları ve güvenli istihdama erişim konusunda yardımcı olan YWCA, 42 yıldır da her sene fark yaratan kadınlara ‘Women Of Distinction Awards’ adı altında ödül veriyor. Sağlık, eğitim, sanat, aktivizm gibi alanlarda kadınlara ödül veren YWCA, Dr. Umut Duygu Uzunel’i de ‘Gönüllülük’ kategorisinde ödüle layık gördü.