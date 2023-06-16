Rusya'dan kritik hamle: Batının yeni gaz kaynağı Cezayir ile anlaşma imzaladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya ve Cezayir devlet başkanları iki ülke arasında Derin Stratejik Ortaklık Deklarasyonu'nu imzaladılar







Kremlin internet sitesinde yayınlanan anlaşma çerçevesinde Rusya ve Cezayir, enerji ve gıda güvenliği gibi alanlarda deneyim alışverişinde bulunma, ulusal güvenlik tehditlerine ilişkin istihbarat ve bilgi paylaşma, nükleer teknolojinin geliştirilmesinde işbirliği yapma, ortak girişimler kurma, fuar ve sergiler düzenleme, doğrudan uçuş sayısını artırma, turizm ve dil öğrenimini teşvik etme konularında mutabık kaldı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza töreninde, Cezayir ile ilişkilerin Rusya için büyük önem arz ettiğini ve stratejik nitelik taşıdığını söyledi. Rusya lideri, “Rusya-Cezayir işbirliği şu anda gerçekten de çok planlı ve daha fazla gelişmek için büyük potansiyele sahip. Bu deklarasyon, ikili ilişkilerimizde yeni ve daha üst bir aşamanın başlangıcı olacak” dedi.





Putin, Rusya ve Cezayir’in OPEC+ kapsamındaki işbirliğinin enerji piyasalarını istikrara kavuşturma fırsatını sağladığını ve çok taraflı formatlardaki koordinasyonun 'iyi seviyede' bulunduğunu kaydetti.





Cezayir Devlet Başkanı Tebbun ise, silah sevkiyatı dahil Rusya’dan aldıkları desteğin, bağımsızlığını koruma fırsatını sağladığını dile getirdi.

Hiçbir dış baskının Cezayir-Rusya ilişkilerine etkilemeyeceğinin altını çizen Tebbun, “Bu, Cezayir ve Rusya Federasyonu arasında olan dostluğun derinliğini sergiliyor. İlişkilerimiz 60 yıldır hiçbir şekilde değişmedi, Cezayir her zaman Rusya’ya destek verdi” ifadesini kullandı.