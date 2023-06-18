Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek'e 'yerel seçim' engeli /18 Haziran 2023 09:22

Mehmet Şimşek'e 'yerel seçim' engeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sabır istediği ve seçim takviminden yakındığı öğrenildi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim hedeflerinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in takvimini de etkilediği konuşuluyor.

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam'ın 10Haber.Net'te yazdığı yazıya göre, Mehmet Şimşek, İstanbul’da görüştüğü TÜSİAD ve Bankalar Birliği yönetim kurulu üyelerinden, atılacak adımlar için sabır istemiş. Acil alınması gereken, düzeltilmesi gereken birçok konu hakkında yoğun taleplerle karşılaşan Bakan Şimşek, yapılması gerekenlerin zaman alacağını belirterek, “Keşke yerel seçimler yarın olup bitseydi” diye yakınmış.

Sağlam'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şimşek’in tavırlarından çıkarılan; alınması gereken kararlar konusunda çok rahat hareket edemediği, 2024 yerel seçimleri nedeniyle alınacak kararların yumuşak ve zamana yayılarak yapılacağı beklentisi ve yeni ekonomi yönetimi kadroları konusunda sıkıntılar yaşandığı izlenimi olmuş."

Sağlam'ın yazısına göre Şimşek’in önümüzdeki hafta 4 bakan yardımcısı atayacağı da konuşuluyor.
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