İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddialarına kaçamak yanıt!

İBB'nin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitimlerini tamamlayan bin 205 'Yuvamız İstanbul' öğrencisi için düzenlenen mezuniyet töreni Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.







Gazetecilerin gündeminde CHP'de adaylık iddiaları vardı.





KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK İDDİALARINA YANIT

Gerçek Gündem'in haberine göre İmamoğlu, kendisine yöneltilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı öncesi aday olmayacağını açıklamasını istediği yolundaki iddialara ilişkin soruya yanıt vermedi.





İmamoğlu, söz konusu soru üzerine "Binlerce çocuğumuzun mezuniyetini tebrik ediyorum” diyerek alandan ayrıldı.











