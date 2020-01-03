Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek canlı yayında itiraf etti! /03 Ocak 2020 12:48

Melih Gökçek canlı yayında itiraf etti!

İ. Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde yakın arkadaşı olana eski Ankara Ticaret Odası (ATO) başkanı Sinan Aygün'e rant verildiğini canlı yayında itiraf etti.

Bunun adına rant derler!

İ. Melih Gökçek, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu "Gece Görüşü" isimli programa telefonla bağlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme yönelik iddialarla dair konuşan Gökçek, kendi döneminde rant verildiğini kabul etti.

Programa Ankara'da Gökçek'in başkanlığı döneminde inşâ ettiği Togo kulelerinde imar mevzuatını ihlal eden Sinan Aygün'ün de katıldı. 

CANLI YAYINLANAN PROGRAMA TELEFONLA BAĞLANDI

Telefon ile programa bağlanan Gökçek, "Tabii ki bu insanlar rant kazanıyorlar." diyerek rantı itiraf etti. 

Gökçek, "Fakat burada kim kazanıyor? Ankara da kazanıyor, halk da kazanıyor. Dolayısıyla herkes kazanıyor." ifadelerini kullandı. 

Hande Fırat'ın "Bu nereden baktığınıza bağlı olarak değişir." sözleri üzerine Gökçek, "Sözümü kesmeyin." dedi. 

"Herkes şikâyet ediyor rant için. Tabii ki bu insanlar rant kazanıyorlar. Aynı zamanda da kamunun bir şey kazanması lazım." diyen Gökçek'e göre okul inşa edilmesi karşılığında imara aykırı şekilde kat irtifakı tahsis edilebilir.

MELİH GÖKÇEK: BUNUN ADINA RANT DERLER!

Gökçek Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belerdiye başkanı olduğu dönemde rantın nasıl paylaşıldığını şu sözlerle itiraf etti: "Bunun da en güzel laf getirmeyecek konusu okuldur. Bizim belediye meclisi bunun pazarlığını yaparak planlara el koydu. Tekrar ediyorum ben niçin rant verdiğim. Bir insan 4 kat yapacağına 8 kat yaparsa elbette daha fazla para kazanır. Bunun adına da rant derler. Ama burada kim kazanıyor? Ankara da kazanıyor, halk da kazanıyor. Dolayısıyla herkes kazanıyor." 
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