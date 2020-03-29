Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü isimlerden Ahmet Burhan'a büyük destek: #AhmetiSeviyorum /29 Mart 2020 17:59

Ünlü isimlerden Ahmet Burhan'a büyük destek: #AhmetiSeviyorum

Babası cezaevinde olan ve tedavisi annesinin pasaport yasağından dolayı aksayan 9 yaşındaki kemik kanseri hastası Ahmet Burhan Ataç için sosyal medyada yeni bir kampanya başlatıldı.

#AhmetiSeviyorum

Babası cezaevinde olan ve tedavisi annesinin pasaport yasağından dolayı aksayan 9 yaşındaki kemik kanseri hastası Ahmet Burhan Ataç için sosyal medyada yeni bir kampanya başlatıldı.

#AhmetiSeviyorum hastag ile başlatılan kampanyada Ahmet ve ailesi için destek videoları paylaşılıyor. Aktivist Natali Avazya’nın öncülük ettiği kampanyada birçok kişi minik Ahmet için video çekip acil sağlık diledi.


 
Ahmet’i evinde ziyaret eden Avazyan ise “Canım Oğlum , biraz rahatsızım yeni bir video çekemedim.. Seni ne çok sevdiğimi biliyorsun..Sen bana en güzel duyguları yaşattın Kara Efem..hep benimle kal Oğlum, canım.” ifadelerini kullandı. Avazyan anne Zekiya Ataç ile görüştü. Avazyan herkesten minik Ahmet için destek istedi.


Kampanyaya katılan oyuncu, yönetmen ve yazar Ayşenil Şamlıoğlu şu ifadeleri kullandı.

“Canım Ahmet, benim güzel oğlu, koca gözlüm..Seni çok seviyorum Ahmet’çiğim. Lütfen çok iyi ol. Çok seviyorum seni. Kocaman öpüyorum seni.”












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#AhmetiSeviyorum

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