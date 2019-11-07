Samanyolu Haber /Gündem / Memduh Boydak: “26 sene devletimize hizmet ettim, şimdi hukuk okuyorum” /07 Kasım 2019 18:53

Memduh Boydak: “26 sene devletimize hizmet ettim, şimdi hukuk okuyorum”

18 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holging CEO’su Memduh Boydak: “Yıllarca devletimiz, milletimiz, ailemiz, çalışanlarımız için çalıştım. Şimdi akademik bilgilerimi geliştiriyorum.”

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3,5 yıldır Sincan Cezaevine tutulan  Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, cezaevinde neler yaptığını oğluna anlattı. Babasını bu sabah ziyaret eden Burak Boydak, aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Babamın dostlarına selamı var” olduğunu söyleyen oğul Boydak, “Baba sıkılmıyor musun burada diye sordum. Sıkılmaya vakit bulamıyorum. 26 sene boyunca devletimiz, milletimiz, ailemiz, çalışanlarımız için çalıştım. Burada fırsat bulamadığım akademik bilgilerimi geliştiriyorum” diye yazdı.


 
İKİ ÜNİVERSİTE OKUYORUM

Cezaevinde 2 üniversite okuduğunu ifade eden Memduh Boydak, “2 üniversite okuyorum. (Hukuk-Halkla ilişkiler) Eksik kalan ibadetlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Kuran okuyup kılamadığım namazlarımı kılıyorum. #hacıboydak #şükrüboydak gibi değerli insanlara hizmet ediyorum dedi.”

Geçtiğimiz hafta adı değiştirilerek Erciyes Anadolu Holding yapılan Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak 15 Mart 2016’da tutuklanmış, 2018 yılında ise örgüt yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Memduh Boydak diğer oğlu Berat Boydak ise babasıyla ilgili bir video paylaştı. Bir üniversitede konuşan Memduh Boydak videoda, “İtibarın olduğu yerde nakit paranın çok kıymeti yok arkadaşlar” diyor.
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