'Memleket Hareketi' ile meydanlara inen İnce Twitter'dan seslendi

'Memleket Hareketi’'ne başlayacak olan Muharrem İnce, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daralmasına ilişkin açıklama yaptı. İnce, ''Her aile 90 bin lira fakirleşti. Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz'' dedi.





Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daraldı. Sanayi sektörü yüzde 16.5 küçüldü. Devletin nihai tüketim harcamaları da azaldı. Kişi başı milli gelir de 8 bin 934 dolara geriledi. Uzmanlar, yüzde 7,5 ila yüzde 15 gibi geniş bir aralıkta daralmaya bekliyordu.





“Memleket Hareketi”ni 4 Eylül’de Sivas’tan başlayağını açıklayan Muharrem İnce, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daralmasını eleştirdi.





Twitter üzerinden paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:





''Ekim Eylülden, Kasım Ekimden daha iyi olacak, Türkiye uçacaktı. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte %9,9 küçüldü. Bir zamanlar 12 bin dolar olan kişi başı gelir şimdi 9 bin dolara geriledi. Her aile 90 bin lira fakirleşti. Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz.''



