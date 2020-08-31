Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük vaka sayısı artışı devam ediyor /31 Ağustos 2020 22:13

Türkiye'de günlük vaka sayısı artışı devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içindeki verileri paylaştı. Bakan Koca'nın aktardığı bilgilere göre son 24 saatte virüs kaynaklı 44 yeni can kaybı yaşandı. 1587 yeni vaka tespit edilirken 1087 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 587 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 370 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 270 bin 133'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 87 oldu. 

TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI 961

Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, toplam ağır hasta sayısı 961, bugünkü test sayısı 110 bin 102 olarak kayıtlara geçti.

'GÜÇ TEDBİRDE'

Koca, ''Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 31 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de günlük vaka sayısı artışı devam ediyor Sonraki Haber >>

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:47