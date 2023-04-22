Memur Teoman'a izin çıkmamış

“Memur Teoman” olarak bilinen, Rıza Sarraf'ın Gana'dan getirip Türkiye'ye kaçak sokmak istediği altınları yurda sokmayan Teoman Coşkun Dudak, kendisine teklif edilen rüşvete “Hayır” demesiyle gündem olmuştu.





“Memur Teoman”, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdür Yardımcısı. Ama kızakta olan, kendisine görev verilmeyen, sekreteri bile bulunmayan bir müdür.





Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, “Memur Teoman”ı Kılıçdaroğlu ziyaret edip kendisine teşekkür etmek istedi. Başdanışmanı Mahir Polat'a, ziyaretin Dudak'ın makamında olmasını istediğini söyledi. Polat, Memur Teoman'ın makamına gitti ve bunu iletti.





Dudak ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüst bir kamu görevlisi olduğunu bizim üstatlarımızdan duyuyorduk. Kendisiyle tanışmak da benim için hem onur, hem heyecan verici bir durum. Ziyareti üstlerime bildirmek zorundayım. ”





Ziyaret isteği Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Bölge Müdürü'ne, “Gelmek istiyorsa siz karşılar, bilgi almak istediği konularda bilgi verirsiniz. Teoman Beyin görüşmesi uygun olmaz. Teoman Bey o gün makamına gelmesin. Ya geçici bir görevle başka yere gönderin ya da rapor ve ya mazeret izni alsın” bilgisi verildi. Bu görüşmenin sağlanabilmesi için Dudak'a bir gün mazeret izni alması önerildi.





Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Teoman, “Sizi tanıyan üstatlardan nasıl bir devlet memuru olduğunuzu duyuyordum. Sizi kendime örnek almış, rehber edinmiş bir bürokratım” dedi.