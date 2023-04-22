Samanyolu Haber /Gündem / Memur Teoman'a izin çıkmamış /22 Nisan 2023 10:08

Memur Teoman'a izin çıkmamış

Kılıçdaroğlu, Teoman Dudak’ı makamında ziyaret etmek istedi. Bakanlık izin vermedi. O da, mazeret izni alıp Kılıçdaroğlu’nu evinde ağırladı.

SHABER3.COM

“Memur Teoman” olarak bilinen, Rıza Sarraf'ın Gana'dan getirip Türkiye'ye kaçak sokmak istediği altınları yurda sokmayan Teoman Coşkun Dudak, kendisine teklif edilen rüşvete “Hayır” demesiyle gündem olmuştu.

“Memur Teoman”, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdür Yardımcısı. Ama kızakta olan, kendisine görev verilmeyen, sekreteri bile bulunmayan bir müdür.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, “Memur Teoman”ı Kılıçdaroğlu ziyaret edip kendisine teşekkür etmek istedi. Başdanışmanı Mahir Polat'a, ziyaretin Dudak'ın makamında olmasını istediğini söyledi. Polat, Memur Teoman'ın makamına gitti ve bunu iletti.

Dudak ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüst bir kamu görevlisi olduğunu bizim üstatlarımızdan duyuyorduk. Kendisiyle tanışmak da benim için hem onur, hem heyecan verici bir durum. Ziyareti üstlerime bildirmek zorundayım. ”

Ziyaret isteği Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Bölge Müdürü'ne, “Gelmek istiyorsa siz karşılar, bilgi almak istediği konularda bilgi verirsiniz. Teoman Beyin görüşmesi uygun olmaz. Teoman Bey o gün makamına gelmesin. Ya geçici bir görevle başka yere gönderin ya da rapor ve ya mazeret izni alsın” bilgisi verildi. Bu görüşmenin sağlanabilmesi için Dudak'a bir gün mazeret izni alması önerildi.

Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Teoman, “Sizi tanıyan üstatlardan nasıl bir devlet memuru olduğunuzu duyuyordum. Sizi kendime örnek almış, rehber edinmiş bir bürokratım” dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Memur Teoman'a izin çıkmamış Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'ndan 'Alevi' notuyla yeni video

Kılıçdaroğlu'ndan 'Alevi' notuyla yeni video

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!

Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırıya: Acılı insan her şeyi söyleyebilir, hakkım varsa helal ettim

Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırıya: Acılı insan her şeyi söyleyebilir, hakkım varsa helal ettim

Ekrem İmamoğlu mesajını, deprem bölgesinden verdi: Ayağa kalkacağız

Ekrem İmamoğlu mesajını, deprem bölgesinden verdi: Ayağa kalkacağız

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Hocaefendi'den Ramazan Bayramı duası

Hocaefendi'den Ramazan Bayramı duası

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Muhammet Yakut 6. videoda açtı ağzını yumdu gözünü

Muhammet Yakut 6. videoda açtı ağzını yumdu gözünü

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Bayram yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti

Bayram yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:32:59