'Memurun zammı daha yapılmadan eridi'

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, kamu çalışanlarına yapılacak olan zammın daha şimdiden eridiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 11 Mayıs’ta “En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaracağız” dediğini aktaran Türkoğlu, “Bakın şimdi. O gün 22 bin TL tam tamına 1124 dolar ediyordu. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Söyleyelim; 933 dolar ediyor. Yani 11 Mayıs’ın 22 bin TL’si, o günden bugüne, yani sadece bir buçuk ayda, 5 bin TL eksilerek, 17 bin 163 TL’ye geriledi. Diğer bir deyişle; en düşük memur maaşı olarak söz verilen 22 bin TL, bu ülkenin tarihine, henüz yapılmadan eriyen maaş zammı olarak tarihe geçti. Böyle giderse de, Temmuz’da da, söz verilen tarihteki değerine göre, muhtemelen 15 binler seviyesine düşecek. Böyle bir garabet olabilir mi?” ifadelerini kullandı.



“MEMUR MAAŞLARI NEREDEYSE ASGARİ ÜCRETLE EŞİTLEDİ”



Yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL şeklinde açıklandığını, en düşük memur maaşının ise 11 bin 930 TL olduğunu belirten Türkoğlu, elindeki bordroları göstererek şöyle konuştu:



“Bunlar 15’in 1’inde, 2 çocuklu, eşi çalışmayan bir devlet memurunun geçen ay almış oldukları maaşlar. Bahsedilen 11.402 TL’lik asgari ücret ile bu kardeşlerimizin aldığı maaşın arasındaki fark yalnızca 528 TL. Üstelik bu rakama gelir vergisi indirimi ile bütün sosyal yardımlar dahil.



Tam da bu noktada, hadi gelin bir de 10 yıl öncesine gidelim. 2013 yılında, en düşük memur maaşı, o tarihteki asgari ücretin yaklaşık üç katına tekabül ediyordu. Peki bugün tablo nasıl? Asgari ücretten yalnızca 528 TL fazla. Türkçesi; memur maaşları neredeyse asgari ücretle eşitlenmiştir. Hükümet, bütün çalışanları sefalette eşitleme hedefine adım adım yaklaşmaktadır.”



2013 MEMUR MAAŞINI KIYASLADI



Memur emekçilerinin alım güçlerinin düştüğüne işaret eden İYİ Partili Türkoğlu, “2013 yılında; en düşük memur maaşı olan 1904 TL ile kilosu 17.75 krş. olan dana kıymadan tam 107 kg alınabiliyordu. Peki 2023 yılında durum nasıl? 1 kilogram kıymayı 279 TL’ye aldık. En düşük memur maaşı 11 bin 930 TL dediğimizde, alınan kıyma miktarı 42 kilogram. Başka bir örnek verelim. 2013 süt fiyatlarına bakalım. O zaman 94 kuruş ve en düşük memur maaşına göre 2025 litre. Yani 2013 yılında en düşük memur maaşı ile 2025 litre süt alabiliyorken; 2023’te 18 lira gibi en mütevazi rakamla hesapladığımızda alınan süt miktarı 662 litre. Son örneği ekmekten verelim. Yine 10 yıl önce 1 adet ekmek 75 kuruş. O maaşlara göre 2.538 adet ekmek alınabiliyordu. Yıl 2023, 6 TL olan gramı da 240 düşen ekmekten sadece bin 988 adet alınabiliyor” şeklinde konuştu.



“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 24 BİN 856 TL OLMALI”



Kamu çalışanlarının kira masraflarına da değinen Türkoğlu, sözlerini şöyle noktaladı;



“2013’de 750 TL civarında olan 2 artı bir mütevazi bir evin kirası, bugün 10 bin ile 15 bin TL arasında. 10 yıl önce maaşıyla 2 ev kiralayabilecek olan memurun maaşı, şimdilerde bir evin kirasına bile yetmiyor. Kısacası; iktidar, söz verdiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL yapsa dahi, asgari ücretin ancak iki katına denk düşüyor. Yani memurun 10 yıl önceki seviyesine getirilmesi düşünülse bile; en düşük memur maaşının 24 bin 856 TL olması gerekiyor.



“HİNLİĞİN, CİNLİĞİN TEKRARLANACAĞINA YÖNELİK DUYUMLAR GELİYOR”



En düşük emekli maaşı 7 bin500 TL’ye çıkarıldı. 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara zam yapılmadı. Böylece milyonlarca emekli adeta en düşük maaşa endekslendi. İşte aynen memur maaş artışında da, emeklilere yapılan hinliğin, cinliğin bir benzerinin tekrarlanacağına ilişkin duyum geliyor.



Buradan uyarıyoruz; yerinde En düşük memur maaşı, söz verildiği gibi 22 bin TL’ye yükseltilip, bu rakamın üzerinde maaşı olanlar yerinde saydırılırsa veya bu kesim küçük zamlarla geçiştirilmeye çalışılırsa, maaşı bilinsin ki, bir büyük adaletsizliğe daha imza atılmış olur. O nedenle bu konuda da ‘testi kırılmadan uyarmayı’ görev sayıyorum.”