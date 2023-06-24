Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’a stat ismi Rezan Epözdemir’den sürpriz teklif! /24 Haziran 2023 00:10

Galatasaray’a stat ismi Rezan Epözdemir’den sürpriz teklif!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı takımın maçlarını oynadığı stadın ismini değiştirmek için bir teklif yaptı. Epözdemir, stat isminde sponsor adı olmaması için Nef'in yaptığı anlaşmanın yüzde 30 fazlasını önerdi.

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Galatasaray’da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir sponsorluk teklifinde bulundu. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı bir teklif ile kulübe tebliğ etti.

2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan hali hazırda NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerinin yüzde 30 artırılarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının “Ali Sami Yen Stadı” olarak değiştirilmesini teklif etti.

    2023-2024 sezonu için 65 milyon TL+KDV
    2024-2025 sezonu için 71.5 milyon TL+KDV
    2025-2026 sezonu için 78 milyon TL+KDV

GALATASARAY’IN MEVCUT STAT İSMİ ANLAŞMASI

    2023-2024 sezonu için 50 milyon TL+KDV
    2024-2025 sezonu için 55 milyon TL+KDV
    2025-2026 sezonu için 60 milyon TL+KDV

TEKLİF KULÜBE VE DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA TEBLİĞ EDİLDİ

Galatasaray’ın eğitim ve kültür kurumu olduğuna dikkat çeken Epözdemir, “Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray’ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan ‘Ali Sami Yen ismidir” ifadelerini kullanırken ilgili teklif, noter onaylı olarak cuma günü itibarıyla kulübe ve bilgi amaçlı olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.
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