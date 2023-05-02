Meral Akşener: Erdoğan yargıdan birini İmralı'ya gönderdi, yardım istedi!

Meral Akşener, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhuriyet Gazetesi yazar Murat Ağırel’in gündeme getirdiği iktidarın Öcalan’la görüşülmesi için İmralı’ya heyet gönderdiği iddialarına ilişkin de konuştu. Akşener, 28 Mart’ta gerçekleştiğini öne sürülen görüşmeyle ilgili ‘yargıdan biri’nin gittiğini ileri sürdü. Akşener, “Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler.” ifadelerini kullandı.



Meral Akşener’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



EN DÜŞÜK OYUMUZ YÜZDE 15 GÖRÜNÜYOR



Şu anda sayın İmaoğlu, sayın Yavaş, ben, sayın Kılıçdaroğlu ve diğer arkadaşlar çalışınca, bu seçimi kazanmaya dair endişelerin giderilmesinin sağlandığını sahada görüyor ve inanıyorum. Anketlerde de yükselmeler var.



İyi Parti olarak en düşük oyumuzun yüzde 15 olacağına dair bir kanaat var. Bizim veri işleme departmanın başında Birol Aydemir var. Hiçbir anket şirketini suçlayamam. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Üç kağıt vardır, yoktur bilemem. Bunların ortalamasından böyle bir simülasyon yaptı Birol Bey.



Şimdi birinci turda kazanmak konuşuluyor. Birinci turda alacağız biz. Halkın feraseti bazılarından üzgün. İkide bir ‘Meral hanım çalışacak mı?’ diye saçma sorular oluyor. Şu anda 22 noktayı tamamladım. İzmir’deki miting muhteşemdi. Bizim yaptığımız mitinglerde de Kemal Bey’in adını andığımda alkış kopuyor.



BİRİNCİ TURDA ALINACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR



Sayın İnce’yi Millet İttifakı’na buyur gelin deseler memnun olurum demiştim. Hala aynı yerde duruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu sayın Erdoğan’ın rekabetinin ikinci tura kalmasına sebep olur mu bilemiyorum. Herhalde haftaya netleşir. Sonuç ne olursa olsun haklarıdır, saygı duymak gerekir. Birinci turda alınacak gibi görünüyor, bu iki aday arkadaşımızdan bağımsız olarak söylüyorum bunu.



HDP’Yİ GÜNDEME ALMALARI ÇOK SAHTE



Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Ön seçim yapınca sonuçlarına uyacağım diye ilan ettim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıraları kontenjan kullancağımı söyledim. Aytun Bey’i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. ‘İkinci sırayı kabul edemem’ dedi, akşam üstü ‘feragat ediyorum’ dedi.



Yavuz Bey Öenden randevu istedi. Hayhay buyrun dedim. Sonra bir baktım istifasını getirecekmiş. İstifa makamı ben değilim, Meclis. Sonrasında herhangi görüşmemiz olmadı.



Ben partiden ayrılan arkadaşlara incitici bir şey söylemedim. Şu ayrılan arkadaşlarımız HDP ile mevzuyu gündeme koyuyorlar mı, bu çok saygısız ve sahte bir tavır. Sayın Sarıgül’ü Erzincan’dan aday gösterdiler, çok da güzel oldu. Erzincan memleketi. Bu CHP’nin atması gereken adımdı.



HER PARTİ KÜRTLERİN OYLARINI İSTİYOR



HDP’nin o masada olmadığını herkes biliyor. Yeşil Sol parti oldu ama ana gövdesi HDP. HDP’nin Mithat Sancar tarafından sayın Kılıçdaroğlu’nun destekleyeceğini açıklaması için herhangi bir pazarlığın bulunmadığını ilan ederek açıkladı. Ben yazılı okudum.



HDP diyor ki, ‘Hayır bizim böyle durumumuz yok’. Millet ittifakının içinde en fazla biz gagalanıyoruz. MHP, HÜDA PAR ile yanyana olmayı kabullendi, ‘Hizbullah’la alakaları yok’ dediler, geçtiler gittiler. Ama HDP’nin oturmadığı bir masada HDP var diye diye iki parti hakaret işitiyor.



CHP ile İYİ Parti son derece dürüst. Bu ipin ucu o kadar kaçtı ki, Kürt eşittir PKK’lı haline geldi. AK Parti Kürtlerin oyunu istemiyor mu? İYİ Parti, CHP, diğer partiler partiler Kürtlerin oyunu istemiyor mu? Her siyasi partiye oy verenin oyunu istiyoruz. HDP’nin içinde elbette PKK’yı destekleyenlerin oyları vardır ama PKK’yı istemeyenler de vardır.