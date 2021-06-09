Meral Akşener: Kanal İstanbul, düpedüz soygun projesidir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesinin megakente ihanet olduğunu söyledi. “Marmara’yı, İstanbul’u ölüme terk etmelerine izin vermeyeceğiz.” diyen Akşener, projede yer alacak firmaları da şu sözlerle uyardı: “Bu proje, düpedüz soygun planıdır. Boşuna heveslenmeyin, boşuna avuçlarınızı ovuşturmayın. Bu devran dönüyor, ilk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum, o kutlu gün geldiğinde bir kuruş bile alamazsınız.”





Partisinin TBMM’de gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Meral Akşener’in açıklamasından satırbaşları şöyle:





1600 LİRA EMEKLİ MAAŞIYLA NASIL GEÇİNSİN?





“Sakın Erdoğan’ın yerlilik ve millilik nutuklarına aldanmayın. Milletin güvenini istismar eden bu iktidarın, Türkiye’ye verecek bir şeyi kalmadı. Sen sarayında sefa sürerken milletimizin feryadı her geçen gün artıyor. Zor zamanlarda devletlerini yanlarında görmek istiyorlar. 1500, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan neyle geçinir kardeşim? Evi kendisinin bile olsa geçinemez, aç kalır.”





SENİ ORAYA BOŞ KALMASIN DİYE Mİ OTURTTULAR?





“Bu bela (müsilaj) yeni değil, ilk defa 2007 yılında ortaya çıktı. O felaket ancak 2 yılda temizlenebildi. Yeniden ortaya çıktığında, bilim insanları başta bakanlık olmak üzere ilgili yetkilileri uyardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? Mayısın ortalarına kadar bunun sıradan bir plankton artışı olduğunu, numune almaya bile gerek olmadığını söyledi. Son bir haftada müsilaj kıyılarımızı sarıp gündem olunca nihayet bakanlık acil durum eylem planı yapmaya karar verdi. Kardeşim, sen bu konunun bakanı olarak ne işe yarıyorsun? Seni oraya koltuk boş kalmasın diye mi oturttular?”





BU BİZİM İŞİMİZ’ DEDİĞİ ANDA BEN TİTREMEYE BAŞLIYORUM





“Sayın Erdoğan’ın daha önce ekonomi bizim işimiz dediğinde başımıza gelenler ortada. Bu konuda ‘Bu bizim işimiz’ dediği anda ben titremeye başlıyorum. Tansiyonum değişiyor. Şimdi de çıktı, ‘Çevre bizim işimiz’ dedi. Nasıl bir endişe duyuyorum, anlatamam size. Sayın Erdoğan’ın çevreciliği de ekonomistliği gibiyse milletçe büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bugün ağacına, ormanına, denizine sahip çıkmayan bir iktidar var.”





BU PROJE İSTANBUL’A YENİ BİR İHANETTİR





“İyi Parti olarak doğa konusunda tavizimiz yok, olmayacak. Fatih’in İstanbulunun boğazına o yağlı ilmiği geçirmeyeceğiz. Marmara ölürken, o ihalele kenelerinizin daha fazla semirmesine daha fazla müsaade etmeyeceğiz. İstanbullu açıkça ‘İstemiyorum’ derken ısrarla ve inatla ‘Yapacağız’ dedikleri o ucube kanalı yapmalarına izin vermeyeceğiz. Marmara’yı, İstanbul’u ölüme terk etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje İstanbul’a yeni bir ihanettir.”





BU PROJE, DÜPEDÜZ SOYGUN PLANIDIR





“Bu proje, milletimizin kutlu iradesine yapılan saygısızlıktır. Bu proje, düpedüz soygun planıdır. Boşuna heveslenmeyin, boşuna avuçlarınızı ovuşturmayın. Bu devran dönüyor, ilk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum, o kutlu gün geldiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve iktidarına güvenerek sakın ola bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Sonra üzülürsünüz. Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz. Aziz milletim, iktidar Kanal İstanbul fantezileriyle oyalanırken, iktidarın beceriksiz ellerinde ülkemiz hayati risklerle karşı karşıya kalıyor.”