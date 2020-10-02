Samanyolu Haber /Dünya / "Merhametsiz, soğuk sözlerinizden dolayı utanın" /02 Ekim 2020 10:47

"Merhametsiz, soğuk sözlerinizden dolayı utanın"

Almanya’da 2021 bütçe tartışmalarında Meclis, aşırı sağ AfD ile mülteci konusunda sert atışmalara sahne oldu. Federal İçişleri Bakanı Seehofer, AfD Grup Başkanı Weidel’e “Utanın utanın” diye sert tepki gösterdi.

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Meclis'te iki gündür süren 2021 bütçe tartışmalarında sağ popülist AfD ile hükümet arasında karşılıklı sert sataşmalar yaşandı. AfD Grup Başkanı Alice Weidel, hükümeti yanlış "hoş geldin" ve sosyal yardım hizmetleriyle Almanya’yı mülteci çekim merkezi yapmakla ve 2015’teki hatayı tekrar etmekle eleştirdi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Weidel’e “Utanın utanın” dedi. Ağustos ayına kadar Almanya’ya 74 bin sığınmacı geldiğine işaret eden İçişleri Bakanı Seehofer, göçü yönlendirdiklerini söyledi ve “Bu kitlesel bir göç değil. Merhametsiz, soğuk sözlerinizden dolayı utanın” dedi. Seehofer, Almanya’nın en güvenli ülkeler arasında geldiğini belirtti.

ÜLKEMİZE BÖYLE DAVRANAMAZSINIZ

Hürriyet'in haberine göre AfD grubundan Gottfried Curius da hükümetin Almanya’ya göçü otomatikleştirdiğini, sığınma başvurusu yapanların ezici çoğunluğunun Alman iş pazarında istihdam edilemeyecek vasıfsız insanlardan oluştuğunu savundu. Hükümet ortağı SPD grubundan Sebastian Hartmann da AfD milletvekillerini Meclis’i halkı kışkırtmak için kullanmakla suçladı. Kışkırtmaların, güvensizliğin bilinçli olarak AfD tarafından körüklendiğini söyleyen Hartmann, AfD sıralarına, “Auschwitz’den 75 yıl sonra, Almanya’nın birleşmesinden 30 yıl sonra bizim demokrasimizle, bizim ülkemizle böyle hakaret etmekten utanmıyor musunuz” diye seslendi.
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