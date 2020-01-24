Merkel’den İstanbul’da bilimsel özgürlük çağrısı

Türkiye'ye bir günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yaptı.

Açılış töreninde ilk söz alan Merkel, üniversitelerde ve araştırmada özgürlüğün önemine işaret etti. Merkel, "Bilimsel özgürlük ne kadar büyük olursa, bilimsel verim de o kadar büyük olur" ifadelerini kullandı. Merkel, eski Doğu Almanya'da eksik kalan özgürlüğün, bilimi nasıl engellediğini bizzat yaşadığını da vurguladı.

Almanya'da siyasetçiler, Merkel'in ziyaretinde Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıları dile getirmesini talep etmişti.

Türk-Alman Üniversite'nin ise iki ülke arasındaki işbirliğinin örneği ve Türk-Alman dostluğunun da bir göstergesi olduğunu söyleyen Merkel, konuşmasında Türkiye'nin iki milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul ettiğine de dikkat çekti. Merkel, "Bu kesinlikle küçümseneyecek bir başarı ve takdiri hak ediyor" şeklinde konuştu.





Erdoğan da Türk –Alman Üniversitesi'nin iki ülke arasındaki dostluğun sembolü haline gelmesini dilediğini belirterek yabancı akademisyenlerin Türkiye'ye gelmesinin yolunu açtıklarını söyledi. Erdoğan, "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir" dedi.