Merkel’in G20'ye davet ettiği Scholz şimdiden Şansölye gibi

Koronos34.news'ten Emir Korkmaz'ıngöre, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 6 Aralık’ta Roma’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne, geçen ay yapılan seçimlerin galibi ve hükümeti kurması beklenen SPD’li Olaf Scholz’u da davet etmesi bir hayli gündem oldu. Merkel’in Scholz’a, “Sen de benimle zirveye gel, seni diğer liderlere takdim ederim” demesi alkışla karşılandı. Seçimleri kazanmış ve hükümeti kurup, önümüzdeki 5 yıl ülkeyi yönetecek Scholz’u, 16 yıldır katıldığı ve çoğunu şahsen tanıdığı liderlere takdim edecek olması, sıradışı bir olaymış gibi sunuldu. Ama gözden kaçırılan bir nokta var: Scholz zaten başbakan yardımcısı ve maliye bakanı ve yıllardır zaten G20 zirvelerine Maliye Bakanı sıfatıyla katılıyor. Belki bu yılın, önceki yıllardan tek farkı, Merkel’in diğer ülke liderleriyle yapacağı ikili görüşmelerin bazılarına katılacak olması.Merkel ve Scholz’un katılacakları zirve, ekonomi ağırlıklı konuların konuşulduğu G20 toplantısı. G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları da zirve marjında düzenli olarak biraraya gelir. Toplantıların ardından bir ortak metin yayınlarlar, ve gelecek dönemde yaşanması beklenen ekonomik olaylar hakkında değerlendirmelerde bulunurlar. Bu nedenle Scholz’un Roma’da olması zaten normal bir durumduBunun yanında Scholz, zaten tecrübeli bir devlet adamı. Hatta seçim kampanyası sırasında kendini hep devlet adamı olarak sundu: Maliye bakanı ve şanyölya yardımcısı. En çok puanı da buradan kazandı. Kampanya konuşmalarında yapıcı tutumuyla dikkat çekti. Rakibi CDUlu Armin Laschet’e karşı en fazla puan toplandığı konu da, tecrübesi, devlet adamlığı ve sakinliği oldu.Henüz hükümet resmen kurulmamış olsa da, Scholz seçimlerden sonra da hep sanki başbakanmış gibi konuşmaya ve davranmaya dikkat ediyor. Önceki günlerde ülkenin en kuvvetli gruplarından Kimya ve Enerji Çalışanları Sendikası yöneticileriyle biraraya geldi. Onlara çevreyi korumak için sektörün nasıl bir değişim geçirmesi gerektiğini, sadece maliye bakanı değil, sanki görevdeki bir başbakan edasıyla net sözlerle anlattı. Her ne kadar koalisyon görüşmelerinin devam ettiğini vurgulasa da, yeni hükümetin tüm yasal değişiklikleri ilk yıl içinde başlatacağını, böylece Almanya‘da geleceğin endüstrisi için elektrik açığı yaşanmaması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.Bu sözler aslında halen taşıdığı bakanlığının değil, açıkça bir başbakanın sözleriydi. Enerji konusunu Şansölye Scholz olarak ele almak istediğini ortaya koydu. Seçim kampanyası sırasında zaten seçmenlere verdiği mesaj da buydu. Geçmişte uzun yıllar iş avukatı olarak çalışan ve sendikacılarla ve patronlarla bir masa etrafında sıklıkla oturan Scholz, “Planlar rahatsız edici ama buna hazırlanın“ mesajı verdi. Bir muhalefet liderinin asla yapmayacağı bir mesajdı bu.Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı sıfatı taşıyan Scholz, bugüne kadar devlet adamı olarak nasıl görüneceğini ve ne zaman nerede nasıl konuşacağını çok iyi bildiğini ortaya koydu. Bu, seçim kampanyasında da çok net görüldü. Muhalefet lideri olmasına rağmen, aynı zamanda mevcut hükümetin de üyesi olduğu için eleştirilerinin dozu hep dengeliydi. Hem de örneğin Angela Merkel 7 Eylül’de Federal Meclis‘in son oturumunda ona sert sözlerle saldırmasına rağmen, bu duruşunu bozmadı. Merkel, Scholz’un pandemi sırasındaki bazı açıklamaları eleştirdi. O ise karşılığında, pandemi döneminde yaşanan ekonomik başarılardan bahsetti. Ardından da “Buraya kadar geldik çünkü birbirimize kenetlendik ve siz de dahil olmak üzere, Bayan Şansölye, Federal Hükümet‘teki dayanışma için teşekkürler“ diye konuştu.Kısaca, her ne kadar Almanya 16 yıldan sonra yeni bir başbakana hazırlanıyor olsa da, o koltuğa oturacak olan Olaf Scholz, zaten uzun zamandır o koltuğun sahibiymiş gibi davranıyor. G20 Liderler Zirvesi’nde de, bu duruşunu bir kez daha ortaya koyacak ve dünya liderlerine, “Gelecek 5 yılda benimle çalışacaksınız, artık Merkel yok, ben varım“ mesajı verecek.