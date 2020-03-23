Merkel’in test sonucu belli oldu

Reuters’ta yer alan habere göre, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu.
Sözcü Seibert, Merkel’in geçen cuma günü doktora gidip aşı vurulduğunu, aşı vuran doktorun corona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeni ile kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.
Merkel, dün yaptığı basın toplantısının ardından kendini karantinaya aldığını duyururken, hükümet işlerini evden yürütmeye devam edeceğini bildirmişti.
Öte yandan Merkel, ülkede corona virüsünün yayılmasını engellemek için sokakta iki kişiden fazla kişinin sokakta gezmesinin kısıtlandığını açıklamıştı.