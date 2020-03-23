Samanyolu Haber /Dünya / Merkel’in test sonucu belli oldu /23 Mart 2020 19:07

Merkel’in test sonucu belli oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in corona virüsü testinin sonucu negatif çıktı. Merkel, dün evinde karantina sürecini geçirme kararı almıştı.

SHABER3.COM

Reuters’ta yer alan habere göre, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu.

Sözcü Seibert, Merkel’in geçen cuma günü doktora gidip aşı vurulduğunu, aşı vuran doktorun corona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeni ile kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Merkel, dün yaptığı basın toplantısının ardından kendini karantinaya aldığını duyururken, hükümet işlerini evden yürütmeye devam edeceğini bildirmişti.

Öte yandan Merkel, ülkede corona virüsünün yayılmasını engellemek için sokakta iki kişiden fazla kişinin sokakta gezmesinin kısıtlandığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel’in test sonucu belli oldu Sonraki Haber >>

Esnafı önce korona, sonra hırsızlar vurdu!

Esnafı önce korona, sonra hırsızlar vurdu!

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:21:47