Merkel'den sanatçılara ekonomik destek planı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık yayınlanan video mesajını bu sefer kültür-sanat konusuna ve sanatçılara ayırdı. Almanya’nın bir kültür-sanat ülkesi olduğunu vurgulayan Merkel, sunulan kültürel etkinliklerin bolluğu ve çeşitliliğinin gurur verici olduğunu söyleyerek, "Bu çeşitlilik bizim kim olduğumuzu, kimliğimizi ortaya koyan bir öge" diye konuştu. Bu nedenle koronavirüs salgınının kültürel yaşama olan etkisini bir dönüm noktası olarak değerlendiren Merkel, serbest çalışan sanatçılar başta olmak üzere kültür-sanat insanlarının bundan ne kadar olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.







Pandemi döneminin kültürel etkinliklerin önemini tekrar gözler önüne serdiğini de vurgulayan Merkel, kısıtlamaların sürdüğü şu dönemde sanatın eksikliğinin ne anlama geldiğinin bir kez daha hissedildiğine işaret etti. Sanatçıların, interaksiyonlarıyla sevenlerine yeni perspektifler kazandırarak yaşama başka gözle bakmayı sağladığını, insanları duygularla buluşturduğunu, yeni fikir ve duygular geliştirdiğini ve tartışmalar başlattığını vurgulayan Merkel, sanat sayesinde insanların geçmişi daha iyi anlayıp geleceğe de bambaşka bakabilme yeteneğine kavuştuğunu ifade etti.





Bütün bunların korona döneminde "maalesef çok sınırlandığını, ancak tam da bu dönemde sanatın insanlara ulaşmasını sağlayan yeni yaratıcı dijital projeler için müteşekkir olduğunu" da belirten Başbakan Merkel, buna rağmen sanatın sıkıştığı sınırlı çerçevenin bilincinde olduklarını vurguladı. Merkel, tiyatro, konser salonları, opera ve diğer kültür-sanat merkezlerinin belli koşullar altında açılması için bundan sorumlu olan eyalet yönetimleriyle görüştüklerini ve buna yönelik planlar hazırlamalarını talep ettiklerini söyledi. Müze ve anıtların kademeli olarak açılmasına ilişkin plandan dolayı da memnuniyet duyduğunu açıklayan Angela Merkel, büyük konser ve festivaller için henüz somut bir açılım yapılamamasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.





Sanatçılara yapılan yardımlar





Almanya’da kültür ve sanat çalışmalarının büyük oranda eyaletlerin yetki alanında olduğunu da hatırlatan Almanya Başbakanı Angela Merkel, pandemi nedeniyle hazırlanan ekonomik destek programında, serbest çalışan sanatçılara verilen desteğe, özellikle de kira vb. temel giderlerde kullanılmak üzere sunulan yardıma dikkat çekti. Merkel buna ilave olarak yine serbest çalışan sanatçıların devlet yardımı almasını da kolaylaştırdıklarını hatırlattı. Şimdi de sanatçılara ve sanat kuruluşlarına önümüzdeki aylarda nasıl yardım edilebileceğine kafa yorduklarını belirten Merkel, hedefin pandemiden sonra da kültürel arzın yaygın ve çeşitli biçimde devam etmesi olduğunun altını çizdi. "Bu zor ödev, Alman hükümetinin ödevler listesinde en üst sıralarda yer almaktadır" diyen Angela Merkel sanatçılara şöyle seslendi:





"Sevgili sanatçılar, sizin için çok çok zor bir dönem olduğunu biliyorum. Bizler, vatandaşlar sizlerle canlı etkinliklerde yeniden buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. O zamana kadar sizi yardım programlarıyla ve sizin bizim için ne kadar önemli olduğunuzu söyleyerek desteklemek istiyoruz."





Almanya’daki vaka sayısı





Mart ortasından bu yana sıkı önlemlerin alındığı Almanya’da yaşam kademeli olarak normele dönüyor. Pandemiyle mücadelede asıl yetkiyi einde tutan 16 eyalet hükümeti, bu hafta federal hükümet ile tedbirlerin esnetilmesi konusunda uzlaştı.





Halihazırda Almanya’da Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 168 bin 551 vaka kayıtlara geömiş durumda. En az 7 bin 369 kişinin de COVID-19’dan hayatını kaybettiği açıklandı.