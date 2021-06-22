Merkel'in halefi hedefi belirledi: Türkiye AB'ye üye yapılmayacak

Yaklaşık 16 sene sonra ilk kez Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlık etmediği kongrede, "Berlin hükümetinin Türkiye ile yakın bir ortaklık kurması gerektiği ve Türkiye'nin Almanya ve AB için stratejik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığı" vurgulandı.







Euronews'te yer alan habere göre CDU ve CSU'nun oluşturduğu "Muhafazakar Birlik" koalisyonunun Berlin'de kamuoyuna duyurduğu 140 sayfalık seçim programında Türkiye, Çin, Rusya, iklim krizi, NATO, ekonomik istikrar ve AB konusunda önemli kararlar açıklandı.





CDU'nun Merkel'den sonra seçilen yeni başkanı Armin Laschet, Almanya'nın Rusya ve Çin'e karşı sert bir tavır alacağını belirterek, NATO'ya karşı sınırsız bağlılığın altını çizdi ve uzun vadede Avrupa'da ortak bir ordu oluşturulması gerektiğini söyledi. Laschet, bazı büyük ekonomilerin yaptığı gibi gümrük vergilerinin artırılmasına yönelik bir uygulamaya da gidilmeyeceğini söyledi.





Laschet, iklim krizi ve çevreyi koruma konularında Almanya'nın daha da güçlü ve pragmatik adımlar atacağını ifade ederken, sosyal güvenlik ve ekonomik istikrara vurgu yaptı.





"Türkiye demokrasi ve insan hakları kriterlerinden uzaklaştı"





Seçim programında Türkiye ile ilgili açıklamalar ise dikkati çekti. Seçim manifestosunun Türkiye'ye ayrılan bölümünde Ankara ile Berlin'in "yakın bir bağa sahip olduğu" belirtilirken, ilişkilerin yeniden yapılandırılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği bizim dönemimizde gerçekleşmeyecektir. Almanya, bunun yerine Türkiye ile yakın bir ortaklık istiyor. Bu bağlamda yeni yol haritası belirlenmeli ve eyleme geçmek için (iki ülke arası) sözleşmeler imzalanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.





Programda ayrıca Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi AB'ye üyelik kriterlerinden de uzaklaştığının altı çizildi.





Almanya'da 2021 Federal Seçimleri 26 Eylül tarihinde yapılacak. Genel seçimler sonrası CDU'nun yeni lideri Armin Laschet'in Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in halefi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.





Yapılan son anketlere göre CDU'nun oy oranı yüzde 28 civarında ve seçimlerden birinci parti olarak çıkması bekleniyor. Sol kanatta yer alan Yeşiller partisinin ise oy oranı yüzde 21 civarında. Almanya meclisinde toplamda 598 milletvekili bulunuyor.