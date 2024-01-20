Merkez Bankası Başkanı hakkında yeni iddia

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Erkan'ın babası Sayın Erol Erkan'a ve annesi Sayın Gamze Erkan'a özel protokol uygulandığı bilgisi doğru mudur? Sayın Erol Erkan'a Merkez Bankası'nda bir makam odası tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Sayın Erol Erkan'ın Merkez Bankası'nın bulunduğu binaya devletin makam araçlarıyla gelip gittiği bilgisi doğru mudur? Tüm bunlar doğru ise böyle bir uygulamanın Merkez Bankası'nın itibarına ve güvenilirliğine zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Merkez Bankası'nın bu anlayışla yönetilmesinin mümkün olacağını düşünüyor musunuz?"





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt’un Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e verdiği şikayet dilekçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Sosyal medya hesabından videoyla iddialara tepki gösteren Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle dün bir soru önergesi verdi. Çömez, Şimşek'e şu soruları yönetti:Turhan Çömez paylaştığı video da ise Hafize Gaye Erkan hakkında ABD'de "dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma olduğunu iddia etti.Çömez, "Bankacılık yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ve çalıştığı bankayı dolandırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen birisini aldık, ta Amerikalardan getirdik, Merkez Bankası'nın başına geçirdik. Kurtarsa, kurtarsa bizi ancak sen kurtarırsın dedik. O da tası tarağı topladı, sülalesini de yanına aldı, geldi Merkez Bankası'na. Babasına oda ayırdı, makam arabaları ayırdı ve iddiaya göre ailesi Merkez Bankası'na gelirken özel protokollerle karşılandı" dedi.Erkan'ın babasının garsonları darp ettiğini öne süren Çömez, "Bu da yetmedi babası koridorlarda 'Ta Amerikalardan sizi kurtarmaya geldik buralara' diyerek insanlara parmak sallamaya başladı. Toplantılar yaptı, beğenmediği personeli odasına çağırdı, azarladı ve işten attı. Servisini beğenmediği garsonları da tokatladı, iddialar böyle. 'Olur mu böyle şey' demeyin. Biz de olmaz dedik ama merak ettik, bunca rezillik ifşa edilmişken sessiz kalmayalım dedik, bir soru önergesi verdik Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e. Bakalım ne cevap verecek? Belki de her zaman olduğu gibi, 'Biz bir genelge yayınladık. Kağıt israfı yok. Onun için cevap vermiyoruz' da diyebilir. Ama Türkiye bu tabloyu, bu rezaleti hak etmiyor" diye konuştu.