Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz, doların neden yükseldiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 'nas'la ilişkilendirdiği düşük faiz istemi ve 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini Mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8,50'ye kadar indirmişti.



Erdoğan'ın ekonomik gerçeklere uymayan ekonomi modeli devam ettirilemedi ve seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek, Bakanlıktaki devir teslim töreninde "rasyonel politikalara geri dönüleceğini" söyledi ve faiz indirimi dönemi son buldu.



MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI



Bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 140 milyar doları aşarak rekor kırdı. Toplam rezervlerde 17.95 milyar doları son 10 haftada olmak üzere seçimlerden bugüne 41.7 milyar dolar artış yaşandı.



ENDİŞELER SÜRÜYOR



Ancak piyasalara "rasyonel politika" mesajı verilmesine rağmen Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesi, TL'nin değer kaybetmesine yol açarken, dolar/TL, geldiğimiz nokta itibariyle 28,98 TL seviyesini görerek rekor kırdı.



TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR



TL ise, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Seçimlerden sonra Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.



"TREN BİR TÜRLÜ YOL ALAMIYOR"



Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, "Son Merkez Bankası atamaları raydan çıkan treni tekrar raya koydu, ama tren bir türlü yol alamıyor" dedi.



"MERKEZ BANKASI REZERVİN KAYNAĞINI AÇIKLAYAMIYOR"



"Vaad edilen rasyonalite/şeffaflık gerçekleşmedi" diyen Yılmaz, "Piyasa siyaset kurumunun irrasyonalitesinin her an geri gelebileceğinden korkuyor. Örnek mi: Merkez Bankası artan rezervin kaynağını açıklayamıyor" ifadelerini kullandı.



MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti.