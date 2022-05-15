Merkez Bankası rezervleriyle ilgili yeni iddia

Son dönemde sıkça gündeme gelen ve tartışma konusu olan Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İktidar çevreleriyle muhalefet kanadının söz konusu rezervler için ortaya sürdükleri rakamlar birbirini tutmazken, rezervlerin tarihi dibe yeniden yaklaştığı belirtildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık 2021’de tarihi dibi gören ve 2022’nin ilk iki ayında artırılan net döviz rezervi takip eden aylarda yine azaldı. Merkez Bankası rezervleri, yaklaşık eksi 66 milyar dolar olan tarihi dibe yeniden yaklaştı.İktisatçı Doç.Dr. Orhan Karaca’nın yaptığı hesaplamaya göre TCMB’nin net döviz pozisyonu tepetaklak gitmeyi sürdürdü. Net döviz pozisyonu 1.8 milyar dolara gerileyen TCMB’nin SWAP hariç net döviz pozisyonu tahminen . Doç. Dr. Orhan Karaca, “Barajın neden yıkıldığı anlaşılıyor” değerlendirmesinde bulundu.