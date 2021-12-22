Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası yeni sistemin nasıl çalışacağını açıkladı /22 Aralık 2021 00:57

Merkez Bankası yeni sistemin nasıl çalışacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "kur korumalı TL mevduat" paketi devreye girdi. Söz konusu düzenlemeye göre döviz cinsinden katılım fonlarının hesabı olanın talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu müşterilerine destek sağlayacağını duyurdu. Söz konusu destekten bir kez faydalanılabilecek. Aradaki fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak.

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Evrensel'de yer alan habere göre birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenler için çıkarılan "kur korumalı TL mevduat" ürünü bugün devreye alınırken, dövizden TL'ye dönecekler için de benzer bir garanti geldi.

Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesabı olanın talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu müşterilerine destek sağlayacağını duyurdu. Söz konusu destekten bir kez faydalanılabilecek. Aradaki fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak.

Açıklamada şunlar belirtildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu müşterilerine destek sağlanmasına karar vermiştir. Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;

- 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.

- Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.

- Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

- Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.

- Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.

- Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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