Samanyolu Haber /Gündem / Putin , Almanya ve Polonya’nın doğal gaz musluklarını kapattı /22 Aralık 2021 01:49

Putin , Almanya ve Polonya’nın doğal gaz musluklarını kapattı

Rusya ile Almanya arasındaki diplomatik gerginlik Avrupa'da doğalgaz sıkıntısına yol açar mı?

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Almanya’nın başkenti Berlin’de 23 Ağustos 2019’da Gürcistan vatandaşı Selimchan Changoschwilli’yi öldüren Rus vatandaşı Vadim Krasikov’un ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ve iki Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi üzerine Berlin-Moskova arasında yaşanan sıkıntı tam bir krize dönüştü. Rusya, misilleme olarak Moskova’da görevli Alman iki diplomatın sınır dışı edilmesine karar verirken, Polonya ve Almanya’ya doğal gazı da kesti.

Rusya  Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Moskova’nın Belarus üzerinden Polonya ve Almanya’ya gelen Doğal Gaz musluklarını kapattığı açıklandı. Pazar gününden beri Belarus ve Polonya üzerinden Almanya’ya doğal gaz akışının durduğu açıklandı. Polonya’ya doğal gaz musluklarının ise pazar gününden beri tamamen kapalı olduğu belirtildi. Moskova’nın ‘ticari nedenler’ gerekçesiyle Almanya’ya doğal gaz musluklarını kapattığı yetmiyormuş gibi, salı günü saat 11.00’den itibaren Almanya’da depolanmış doğal gazın Polonya’nın ihtiyacının karşılanması için Doğu’ya doğru geri akıtılmakta olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Moskova’nın muslukları kapatması üzerine Hollanda’da doğal gaz fiyatının yüzde 37 artış gösterdiği belirtildi. Bugün 1000 metreküp doğal gaz için 1700 euro ödendiğine dikkat çekildi.
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