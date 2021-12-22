Putin , Almanya ve Polonya’nın doğal gaz musluklarını kapattı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 23 Ağustos 2019’da Gürcistan vatandaşı Selimchan Changoschwilli’yi öldüren Rus vatandaşı Vadim Krasikov’un ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ve iki Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi üzerine Berlin-Moskova arasında yaşanan sıkıntı tam bir krize dönüştü. Rusya, misilleme olarak Moskova’da görevli Alman iki diplomatın sınır dışı edilmesine karar verirken, Polonya ve Almanya’ya doğal gazı da kesti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Moskova’nın Belarus üzerinden Polonya ve Almanya’ya gelen Doğal Gaz musluklarını kapattığı açıklandı. Pazar gününden beri Belarus ve Polonya üzerinden Almanya’ya doğal gaz akışının durduğu açıklandı. Polonya’ya doğal gaz musluklarının ise pazar gününden beri tamamen kapalı olduğu belirtildi. Moskova’nın ‘ticari nedenler’ gerekçesiyle Almanya’ya doğal gaz musluklarını kapattığı yetmiyormuş gibi, salı günü saat 11.00’den itibaren Almanya’da depolanmış doğal gazın Polonya’nın ihtiyacının karşılanması için Doğu’ya doğru geri akıtılmakta olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Moskova’nın muslukları kapatması üzerine Hollanda’da doğal gaz fiyatının yüzde 37 artış gösterdiği belirtildi. Bugün 1000 metreküp doğal gaz için 1700 euro ödendiğine dikkat çekildi.