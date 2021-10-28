Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yine yükseltti /28 Ekim 2021 11:29

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yine yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükseltti. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 15 Ekim itibarıyla 126 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 4. ve son enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu enflasyon beklentilerinin 2021 yıl sonu için yüzde 18.4'e, 2022 tahmininin ise 11.8'e yükseltildiğini aktardı. 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 7'ye güncellendi. Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporunda 2021 yılı için enflasyon tahmini 14.1 olarak öngörülmüşken, 2022 için ise yüzde 7.8 tahmini yapılmıştı.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Küresel iktisadi faaliyetler ilk yarıdaki toparlanmaya rağmen salgın etkisiyle gerilemeye başladı.

Salgında yeni varyantlar küresel iktisadi düzeydeki riskleri aşağı yönlü olarak canlı tutmaktadır.

İşgücü piyasasında gelişmiş ülkelerin pek çoğunda istihdamın seviyesi hala salgın öncesi seviyelerde seyrediyor.

Uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatları artıyor

Enflasyonun 2022 sonunda hedeflere yansıyacağını öngörüyoruz

İç talepte 3. çeyrekte güçlü seyretti

Salgın kaynaklı belirsizlikler sürüyor.

Parasal sıkı duruştaki sıkılığın, ticari kredilerde daraltıcı etki yaratmaya başladığını PPK metninde belirtmiştik 

Kredi faizinde düşüşün etkisiyle krediler sabit sermaye yatırımlarını daha da destekleyecektir.

Rezerv birikimi sürecek

15 Ekim tarihi itibariyle rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde

Güçlü parasal sıkılaştırmanın etkileri devam ediyor.

Yıl sonu gıda enflasyonu tahminimiz yüzde 10.1'den yüzde 13,9'a yükseldi

Enflasyon tahminimizi 2021 yıl sonunda yüzde 18.4'e, 2022 11.8'e yükselttik.
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