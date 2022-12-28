Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı: Satmayın... /28 Aralık 2022 19:37

Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı: Satmayın...

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni döviz talimatı gitti. Merkez Bankası, bankalardan gelecek hafta başına kadar büyük hacimli döviz alım taleplerini karşılamamalarını istedi. Bu talep dolar fiyatlarında bir artış mı yaşanacak sorusunu akla getirdi.

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Merkez Bankası’ndan (TCMB) döviz kurlarındaki artışı frenlemek bankalara yeni bir talimat gitti. Bloomberg’in haberine göre, TCMB, şirketlerin artan döviz talepleri konusunda bankaları uyardı ve pazartesi gününe kadar bazı şirketlerden gelecek büyük hacimli döviz alım taleplerini karşılamamalarını istedi.

İsimlerini açıklamak istemeyen yetkililer, firmaların yıl sonu döviz biriktirme çabaları oluşan baskıyı düzenleyici kurumların hafifletmeye çalıştığını söyledi. TCMB konuyla ilgili yorum yapmadı.

TL, alınan olağanüstü önlemlere rağmen bu yıl dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetti ve gelişen ülke para birimleri arasında Arjantin pesosunun ardondan en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Yaklaşık 3 aydır 18,60’ın civarında yatay seyreden dolar/TL’de son birkaç gündür dalgalanma olmuş ve dün 18,80 seviyesi görülmüştü.
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