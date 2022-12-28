Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı: Satmayın...

Merkez Bankası’ndan (TCMB) döviz kurlarındaki artışı frenlemek bankalara yeni bir talimat gitti. Bloomberg’in haberine göre, TCMB, şirketlerin artan döviz talepleri konusunda bankaları uyardı ve pazartesi gününe kadar bazı şirketlerden gelecek büyük hacimli döviz alım taleplerini karşılamamalarını istedi.







İsimlerini açıklamak istemeyen yetkililer, firmaların yıl sonu döviz biriktirme çabaları oluşan baskıyı düzenleyici kurumların hafifletmeye çalıştığını söyledi. TCMB konuyla ilgili yorum yapmadı.





TL, alınan olağanüstü önlemlere rağmen bu yıl dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetti ve gelişen ülke para birimleri arasında Arjantin pesosunun ardondan en çok değer kaybeden para birimi oldu.







Yaklaşık 3 aydır 18,60’ın civarında yatay seyreden dolar/TL’de son birkaç gündür dalgalanma olmuş ve dün 18,80 seviyesi görülmüştü.