Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın dolar hamlesi piyasayı karıştırdı /23 Mart 2023 09:33

Merkez Bankası'nın dolar hamlesi piyasayı karıştırdı

Döviz bürolarının 500 bin dolar üstü dolar satışlarında form doldurup onay alması gerekecek. Bu hamlenin piyasada seçimden sonra dövizin çok artacağına yönelik iddiaların öncesinde gerçekleştirilmesi ise dikkat çekti.

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Döviz alım ve satımı yapılan döviz bürolarına gelen talimat üzerine 500 bin dolar üstü satışlara sıkı denetim getiriliyor.

Odatv'nin haberine göre bu talimat geçen hafta gönderildi. Talimat üzerine bu sabah itibarıyla döviz büroları 500 bin dolar üstü satışlarında forum dolduracak.

İlgili banka Merkez Bankası’na iletecek ve buna göre satış için onay verilecek.  Merkez Bankası yapılacak incelemeden sonra, döviz bürosuna 3 seçenekten birini sunacak. “Hayır yapamazsınız”, ” Evet Yapabilirsiniz” veya “evet yapabilirsiniz kur….. olmalıdır” şeklinde olacak.

DÖVİZ BÜROLARINA GÖNDERİLEN TALİMAT

Döviz bürolarına giden o talimatta şu ifadeler yer aldı:

“Gün içinde gelen düzenleme ile yarın itibariyle spor döviz alım işlemleri öncesi TCMB websitesindeki döviz pozisyon tablosunun doldurulması zorunluluğu uygulamaya alınmıştır.

-Bankamız için 500 bin  USD tutara kadarki işlemlerde kayıtlı telefondan form doldurup doldurmadığınız hususunda beyanınız alınacaktır.

-Forum dolduruldu ise gün içinde bankamızdan yapacağınız spot işlem tutarının 500,000 USD’yi  geçip geçmeyeceği sorulacaktır.

-Son olarak işlemin mesneti/nedeni  sorularak tevsij edici evrak talep edilecektir.

-Akabinde spot işlem bağlanacaktır.

-Tutarın 500 bin  USD üzeri olması durumunda bankamız TCMB’ye bilgi verecektir. TCMB 3 seçenekle bize dönüş yapacaktır. a-Evet, işlem yapabilirsiniz. b-Evet, işlem yapabilirsiniz  kur…. olmalıdır. c-hayır işlem yapamazsınız.

SEBEBİ NE?

İddialar arasında bu hamlenin nedeni 500 bin üzerinde dolar alan kişinin amacının ne olduğu sorulacak.

İktidar yine seçim öncesi “üst akıl oyununun” önüne geçmek için bu hamleyi yaptığı iddialar arasında.

Bir diğer iddia ise piyasada seçimden sonra dövizin çok artacağı söylentisi.

İktidar bu söylentiye önlem alarak dövizi tutmak amacıyla bu hamleyi yaptı.

İşin özünde yapılan bu hamle serbest piyasaya müdahale olarak yorumlandı.
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