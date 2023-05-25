Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın kararına sert tepki /25 Mayıs 2023 20:54

Merkez Bankası'nın kararına sert tepki

Merkez Bankası CDS’nin hızlı yükselişinin ardından bazı bankalara Hazine'nin eurobondlarından satın alması talimatını verdi. TCMB eski baş ekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan karara sert tepki geldi...

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Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) seçimlerin ilk turu ardından yaşanan sert yükselişi takiben bazı bankalardan bu hafta Hazine'nin eurobondlarından satın almasını istedi.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK TALİMAT

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki bankacılık kaynağı eurobondların satın alınması konusunda Hazine'nin bazı bankalarla toplantı yaptığını, bir bankacılık kaynağı ise TCMB'nin bankalardan eurobond satın almaları için talepte bulunduğunu ifade etti.

Bankacılar CDS'lerin baskı altında kaldığı bir anda yapılan eurobond alımların CDS'teki yükselişleri durdurmaya katkı sağladığını söylediler.

Üst düzey bir bankacı, "Ekonomi yetkilileri hafta başından itibaren finansal kuruluşlara belirli miktarlarda eurobond satın almasını talep etti. Benim çalıştığım kurum ilgili alımı gerçekleştirdi" dedi. TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS seçimlerin ilk turu sonrası yaklaşık 200 baz puan yükselişle 700 baz puana yaklaştı. CDS dün kapanışta 670 baz puanın altına indi.

“BİR CDS KALMIŞTI, ONU DA BOZUN RAHATLAYALIM”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, haberle ilgili sosyal medya paylaşımında "Piyasalarda riski takip edebildiğimiz sağlıklı veri olarak bir CDS kalmıştı, onu da bozun da hepten rahatlayalım" değerlendirmesini yaptı.
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