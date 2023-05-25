Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen teröristlerin hamisisin /25 Mayıs 2023 21:02

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen teröristlerin hamisisin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin" sözlerine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert yanıt geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan’ın ‘Bizim terör örgütleriyle görüştüğümüzü ispatlayamazsan namertsin…’ sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“ÇIK KARŞIMA İSPAT EDECEĞİM”

“Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!”

ERDOĞAN NE DEDİ?

Bugün “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” etkinliğinde konuşan Erdoğan “Sayın Kılıçdaroğlu, TRT’deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin… Biz onlarla görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Sen ise Kandil’den aldığın talimatla bunların odalarına gidip, görüşmeler yapıyorsun. Erdoğan ve arkadaşlarının terörle mücadelede nerede durduklarını çok iyi bilirsin. Cudi’nin Gabar’ın Bestler’in dili olsa da konuşsa… Şu anda dirsek dirseğe beraber yürüğün HDP ile birliktelik yaptın. Zaten sabah akşam yalan söylüyorsun. Utanmadan sıkılmadan bir de kalkıp beni yayına çağırıyorsun, senin derdin şöhret. Şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok. Sana yalan şöhreti yeter.”
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