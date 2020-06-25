Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'den sürpriz karar! /25 Haziran 2020 14:01

Merkez'den sürpriz karar!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 2'nci dalga endişeleri dün başta New York Borsası olmak üzere borsalarda yüzde 3'e yakın kayıplara yol açmıştı. Borsa İstanbul (BİST) ise oralı olmadı. Merkez Bankası (TCMB) bugün kritik bir karara imza attı.

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SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) haftalık repo (politika) faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu. 
Piyasada faizin yüzde 0,25 ila yüzde 050 arasında indirim yapılması beklentisi hâkimdi. Faiz indirimi yatırımcılar tarafından sakin karşılandı. 

PPK'dan yapılan açıklamada, enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği vurgulandı.

ENFLASYON UYARISI

Açıklamada, "Toplam talep şartlarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir. Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler sebebiyle artmıştır." denildi.  

Faiz kararı öncesinde 6,85 TL civarında seyreden dolarda yüzde 0,1'lik bir gerileme görülse de kısa süre sonra kur 6,85 TL'nin üzerine çıktı. 

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 114 bin puanın üzerinde seyrediyor. 
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