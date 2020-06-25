Merkez'den sürpriz karar!





PPK'dan yapılan açıklamada, enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği vurgulandı.





ENFLASYON UYARISI





Açıklamada, "Toplam talep şartlarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir. Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler sebebiyle artmıştır." denildi.







Faiz kararı öncesinde 6,85 TL civarında seyreden dolarda yüzde 0,1'lik bir gerileme görülse de kısa süre sonra kur 6,85 TL'nin üzerine çıktı.





Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 114 bin puanın üzerinde seyrediyor.