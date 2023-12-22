Merkez'in faiz kararı sonrası piyasalar yangın yeri: Dövizde yeni zirve

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 bp daha artırarak yüzde 42.5'e yükseltirken; dezenflasyon için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı.







Para Politikası Kurulu'nun (PPK) karar metninde, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" denildi.





Ekonomistler, TCMB mesajlarından faiz artışlarının ocakta son bir artışla yüzde 45'te tamamlanacağını mesajını aldılar.





Dün açıklanan veriler yabancı yatırımcıların DİBS ve hisse senedi piyasasındaki girişlerinin sürdüğünü TCMB rezervlerindeki toparlanmanın da devam ettiğini gösterdi. Bugün veri gündeminde Kasım ayı yabancı ziyaretçi sayısı yer alıyor.







TCMB faiz kararı ile eşzamanlı üç karar daha açıkladı. Buna göre, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indiriliyor. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla da Türk Lirası depo alım ihaleleri başlatıldı.





Reuters'ın CBTY sayfasında yer alan depo ihaleleri en son 2006 yılında gerçekleştirilmişti. TCMB bugüne kadar sterilizasyon için zorunlu karşılıklarla genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL fazla likiditeyi çekmişti. Bu kararla birlikte depo ihaleleri de miktarsal sıkılaşmada kullanılmaya başlamış olacak.





Son artırımla birlikte TCMB, haziranda 650 bp, temmuzda 250 bp, ağustosta 750 bp, eylül, ekim ve kasımda 500'er bp olmak üzere toplamda 3,400 bp faiz artırmış oldu.





TL YÜZDE 35.8 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, yaklaşık dört aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimini sürdürerek foreks piyasasında 29.43'e Euro TL ise 32.38 ile tarihi zirvelerden güne başladı.TL, son günlerde daha yatay seyretse de dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.8 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 29 oldu.





Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) seçim sonrası 700 baz puandan düşüş 300 baz puan altında devam ediyor.





Yıl bitmeden açıklanan 2024 para ve kur politikası metni ve 11 Ocak'ta ABD'de düzenlenecek TCMB yatırımcı günü piyasanın TCMB'den takip ettiği önemli gelişmeler arasında.





KÜRESEL PİYASALAR

Piyasalarda birçok ülkede açıklanan verilerin enflasyonun düştüğünü göstermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının sonuna geldiğine işaret etmesiyle birkaç haftadır olumlu bir hava görülüyor.





Fed'in 2023'ün son politika toplantısında gelecek yıl faiz indirimlerine açık kapı bırakmasının ardından geçen hafta yüzde 1.3 gerileyen dolar endeksi düşüşünü sürdürerek bu haftayı da yüzde 0.8 ekside kapamaya hazırlanıyor.